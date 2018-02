Google Maps sta testando un pulsante screenshot che sostituisce quello della condivisione

Google Maps permetterà agli utenti di suggerire i nomi delle vie mancanti : Il recente aggiornamento di Google Maps, arrivata alla versione 9.71, prepara la strada alla segnalazione dei nomi delle vie mancanti, segnalazioni sul livello della batteria, tempi di transito e nuove scorciatoie. L'articolo Google Maps permetterà agli utenti di suggerire i nomi delle vie mancanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come usare Google Maps offline senza Internet : Con le sue funzionalità ed i costanti aggiornamenti, Google Maps è diventato un validissimo navigatore che – grazie anche ai moderni smartphone, sempre più performanti – è riuscito a rimpiazzare il posto del navigatore GPS, soprattutto da quando Google Maps offline consente la navigazione senza Interne! Ebbene in questa guida vi aiuteremo passo passo nella sua sua configurazione con il vostro smartphone/tablet, sia su Android che su ...

Google Maps 9.70 beta permette di cancellare i luoghi visitati e prepara molte novità : Ancora una volta l'aggiornamento della versione beta di Google Maps, arrivata ormai alla versione 9.70, non porta grandi novità. È possibile aggiungere o cancellare i luoghi visitati ma le vere novità sono nascoste nel codice: nuove scorciatoie, dettagli relativi alle foto del cibo, informazioni sugli spettacoli e prenotazione dei biglietti e molto altro ancora.

Google Maps suggerisce di scaricare le mappe offline basate sui nostri viaggi : Google Maps offre la possibilità di scaricare le mappe offline relative alle mete dei nostri viaggi: ecco come sfruttare questa comoda funzionalità, per preparare al meglio un viaggio senza temere la mancanza di rete internet.

Volete provare Google Maps Go? Eccovi l'APK da scaricare… e installare : Come installare e provare Google Maps Go, la versione alleggerita di Google Maps per Android? Semplice, scaricandone l'APK!

Google Maps tutto bianco Ecco la soluzione : Google Maps tutto completamente bianco Risolvere il problema della pagina web Goggle Maps tutto bianco e non si visualizza la posizione Google Maps non funziona sfondo bianco Ecco come risolvere.

Google Maps su Windows 10 Mobile? Possibile grazie ad un’app di terze parti : Google non ha rilasciato alcuna sua app ufficiale quando Windows Phone era il terzo OS al mondo e in alcuni paesi come l’Italia addirittura il secondo superando IOS, figuriamoci adesso dove il market share è allo 0%. La non presenza sul Microsoft Store di alcune app importanti relativi a servizi Google come Youtube, Gmail o Drive ha avuto un ruolo fondamentale nel fallimento della piattaforma mobile di Microsoft. Fortunatamente, la ...

Google Maps 'regala' all'Italia un po' di Monte Bianco : Aosta, 3 gennaio 2018 - Sembra dare ragione alla tesi italiana Google Maps , che rivede i confini del massiccio del Monte Bianco e apre di fatto alla possibilità che parte della vetta più alta delle ...

Monte Bianco : Google Maps rivede il confine Italia-Francia : Svolta per la “nazionalità” del Monte Bianco: Google Maps, rivedendo i confini del massiccio, ha aperto alla possibilità che la vetta più alta delle Alpi sia anche italiana e non solo francese. Una svolta significativa rispetto a quanto sancito da Parigi nel 1865. Le linee di confine di Google Maps nelle aree “contese” sono diventate tratteggiate e si dividono: da un lato lungo i confini stabiliti dalla Francia, ...

Monte Bianco - Google Maps rivede confini : AOSTA, 03 GEN - Google maps rivede i confini del massiccio del Monte Bianco e apre di fatto alla possibilità che la vetta più alta delle Alpi (4.808 mt) sia anche italiana e non soltanto francese. Una ...

Usa - per evitare il traffico tutti passano per Leonia : colpa di Google Maps : La cittadina del New Jersey protesta perché invasa dalle auto a causa dei consigli di Waze, il navigatore di proprietà di Mountain View, per evitare il...

Google Maps ha lasciato indietro i competitors - Justin O'Bierne ci spiega come : Justin O'Bierne ci spiega con un post approfondito in che modo e di quanto Google Maps è avanti rispetto a tutti i competitors (Apple Maps, TomTom, Bing, Here, etc.)

Google Maps Lento O Pesante? Scarica Google Maps Go Per Android : Google Maps Go è la versione più leggera e meno pesante di Google Maps per smartphone Android. Download Google Maps Go APK per tutti gli smartphone Android Google Maps Go Download Google Maps sul tuo smartphone Android è troppo Lento o Pesante? Occupa troppo spazio o memoria interna e non sai più come fare? Il tuo smartphone […]

Google Maps beta 9.69 : ecco la navigazione passo passo e altre novità interessanti : Google Maps in versione beta arriva alla versione 9.69 implementando una navigazione passo-passo e commenti e recensioni nelle liste