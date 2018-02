Gol Eder | basta un minuto all’Inter per passare in vantaggio! Karamoh e Brozovic

Diretta/ Russia Portogallo (risultato live 1-0) Calcio a 5 streaming video e tv : Gol di Eder Lima! (Europei) : Diretta Russia Portogallo streaming video e tv, orario, risultato live della prima semifinale degli Europei di Calcio a 5 a Lubiana (oggi 8 febbraio).(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Le ReGole Del Delitto Perfetto 3 Rai 2 dove vedere episodi in chiaro : Le Regole Del Delitto Perfetto 3 approda per la prima volta in chiaro su Rai 2 dal 5 febbraio 2018. Dopo esser stata trasmessa sul canale satellitare Fox su Sky, finalmente le vicende della terza stagione del crime drama firmato Shonda Rhimes arriva anche sulla tv pubblica. FoIl turno de Le Regole del Delitto Perfetto 3 su Rai2 è finalmente arrivato: a partire da oggi, lunedì 5 febbraio, la terza stagione della serie con Viola Davis sarà ...

Le nuove certificazioni Fimi per sinGoli e album - da Riki a Federica Carta ed il trionfo di Sfera Ebbasta : Svelate le nuove certificazioni Fimi della prima settimana del mese di febbraio, per i singoli e gli album più venduti. Come ogni lunedì, anche oggi 5 febbraio sono diversi gli artisti che con i rispettivi progetti discografici e singoli hanno raggiunto traguardi importanti in fatto di vendite, tra digital download e streaming. Dai cosiddetti "ex talent", degni di nota ci sono Federica Carta e Riki. La prima raggiunge il disco di platino ...

Juve - Higuain : "Tripletta? Che palla Marchisio... Col Tottenham non predere Gol" : "La gara di ieri la avevamo preparata in modo chiaro: pressarli dal primo minuto. Allegri ci ha chiesto di essere aggressivi, perché il Sassuolo è una squadra molto tecnica. Segnare quattro gol nel ...

Video / Pontedera Olbia (1-0) : highlights e Gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Pontedera Olbia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata della Serie C. Toscani al successo con la rete di Maritato. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:54:00 GMT)

Pagelle Inter-Crotone 1-1 : super Nalini - in Gol Eder : 1/11 Spada/LaPresse ...

Audio e testo di Molto più di un film - il nuovo sinGolo di Federica Carta anticipa l’album in uscita in primavera : Arriva oggi venerdì 2 febbraio in radio Molto più di un film, il nuovo singolo di Federica Carta che anticipa un nuovo progetto discografico e il tour in primavera. Molto più di un film, infatti, è il singolo promozionale in vista dell'uscita di un nuovo album di inediti, a seguito dell'EP di debutto Federica, rilasciato nei mesi scorsi dopo l'avventura nel talent di Amici. Il nuovo singolo di Federica Carta Molto più di un film è una ...

Federica Carta : è uscito il nuovo sinGolo “Molto più di un film” : Federica Carta ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato “Molto più di un film”. La canzone – scritta e composta dalla stessa Federica insieme a Giulia Anania e Marta Venturini – è disponibile negli store digitali da giovedì 1 febbraio, mentre da venerdì 2 potrai ascoltarla anche in radio. Alza il volume e clicca play qui sotto! “Molto più di un film” arriva qualche mese dopo “Irraggiungibile”, singolo nel ...

Video/ Pontedera Arzachena - 0-2 - : highlights e Gol della partita - Serie C 23giornata - : Video Pontedera Arzachena , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita. Bonacquisti chiude il match per i biancoverdi al 94'.

Video/ Pontedera Arzachena (0-2) : highlights e Gol della partita (Serie C 23^ giornata) : Video Pontedera Arzachena (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita. Bonacquisti chiude il match per i biancoverdi al quarto minuto del recupero. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:28:00 GMT)

Giorgio Napolitano - il Golpe 2011 non è finito : 'Ecco cosa succederà dopo il 4 marzo' : 'Il governo del presidente è soltanto una fantasticheria'. 'I candidati premier ? Una totale mistificazione'. Intervistato dal Corriere della Sera , Giorgio Napolitano , legge le carte e prevede cosa ...

La Federazione Russa intende reGolamentare lo scambio dei Bitcoin e delle criptovalute : A mosca si pensa di regolamentare con una legge i Bitcoin e le criptovalute. A Davos la presidente del fondo monetario internazionale Christine Lagarde apre a possibili innovazioni ma evidenzia il rischio di usi illeciti

Giudici di gara federali A e B ricorrono contro la FIDS per annullamento art. 19 ReGolamento arbitrale : Il Collegio di garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G.

Video/ Giana Erminio Pontedera (3-1) : highlights e Gol della partita (Serie C 22^ giornata) : Video Giana Erminio Pontedera (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita della 22^ giornata di Serie C. Decisiva la doppietta di Bruno nel primo tempo. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:08:00 GMT)