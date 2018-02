Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo le prime medaglia assegnate nello Slittino singolo uomini, tocca alle donne fare il loro esordio all’Alpensia Sliding Centre per le prime due manche dello Slittino singolo. Dalle ore 11.50 italiane, infatti, scatterà la prima metà della gara (la seconda discesa sarà a seguire) che domani vedrà definire il suo podio. Le grandi favorite, com’è ben noto, saranno le tedesche Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger e Tatjana Huefner ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani, lunedì 12 febbraio, tocca al Salto femminile. Le saltatrici si cimenteranno alle ore 13.50 nella prova olimpica sul trampolino HS109, lo stesso dal quale ieri gli uomini si sono sfidati. La gara vede tutte le atlete a caccia di Maren Lundby, autentica dominatrice della stagione e favorita numero uno per la medaglia d’oro. In gara, ci saranno ben quattro azzurre. Lara Malsiner e Manuela Malsiner possono ambire a un piazzamento fra ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Terzo titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1500 metri femminili. Tra le 28 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone. Francesca Lollobrigida attualmente è 38a in classifica di Coppa del Mondo di distanza, con 13 punti, mentre Francesca Bettrone, che non ha conquistato punti, era la ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (lunedì 12 febbraio). Tutti Gli orari e come vedere le gare in tv : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara in gigante. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Le donne dello sci alpino sono pronte per fare il loro debutto. Sarà il gigante ad aprire il programma di gare, lunedì 12 febbraio. La caccia è aperta a Mikaela Shiffrin, che inaugurerà un ricco calendario che la vede impegnata in tutte e 5 le prove individuali. L’americana è la natura favorita, nonostante venga da quattro gare non certo perfette considerando i suoi standard. Le principali avversarie della Shiffrin parlano italiano. ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e gli azzurri in gara. Tocca agli inseguimenti! Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : È tempo di inseguimenti nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le sprint, Tocca alle due gare, maschile e femminile, che vedono al via i primi 60 delle due prove veloci. In campo femminile la favorita assoluta è la vincitrice della sprint Laura Dahlmeier, che può contare su un vantaggio notevole sulle altre protagoniste. Ma è una gara in cui può succedere di tutto. Lisa Vittozzi, dopo l’ottimo sesto posto nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (lunedì 12 febbraio). Tutti Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani lunedì 12 febbraio sarà davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: otto titoli in palio per una vera e propria scorpacciata di medaglie, tanti campioni pronti a battagliare per il podio e a farci sognare. Può anche diventare un grande giorno dell’Italia: il gigante femminile con il nostro quartetto magico, il team event di pattinaggio artistico, le due prove a inseguimento di biathlon. Sono tutte gare che ci ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le finali e le gare che assegnano medaGlie di lunedì 12 febbraio. Il calendario completo. Programma - orari e tv : Saranno ben otto i titoli in palio nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una scorpacciata di medaglie, garanzia di spettacolo praticamente in tutti gli sport. Si parte con lo slopestyle femminile di snowboard, poi lo show del team event di pattinaggio artistico: l’Italia vuole provarci trascinata da Carolina Kostner. Imperdibile il gigante femminile che assegna le prime medaglie nello sci ...