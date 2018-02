Gli azzurri in gara lunedì | ancora speranze di podio

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e Gli azzurri in gara. Tocca agli inseguimenti! Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : È tempo di inseguimenti nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le sprint, Tocca alle due gare, maschile e femminile, che vedono al via i primi 60 delle due prove veloci. In campo femminile la favorita assoluta è la vincitrice della sprint Laura Dahlmeier, che può contare su un vantaggio notevole sulle altre protagoniste. Ma è una gara in cui può succedere di tutto. Lisa Vittozzi, dopo l’ottimo sesto posto nella ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quinta medaGlia della storia per l’Italia! Tutti i podi conquistati daGli azzurri : Con il bronzo di Dominik Windisch nella sprint di PyeongChang 2018, il conteggio delle medaglie italiane nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali sale a cinque nella storia, due nelle ultime due edizioni. L’altoatesino ha chiuso al terzo posto la 10 chilometri sprint maschile, allungando la lista dei podi olimpici italiani nel Biathlon, un risultato che di fatto lo proietta nella storia italiana della disciplina, senza dimenticare che già in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti Gli azzurri in gara domani - lunedì 12 febbraio - . L'orario delle loro gare e il programma. Come ... : I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta tv parziale su Rai Due e RaiSport, in diretta streaming su Premium Player e Premium Player oltre che sul sito della Rai, in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti Gli azzurri in gara domani (lunedì 12 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : domani lunedì 12 febbraio si disputa la quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno 19 gli italiani in gara (potrebbero aumentare in base all’esito della sprint maschile di biathlon). Sarà una giornata fondamentale per i nostri colori visto che ci giocheremo carte importanti da medaglie. Su tutte spiccano Federica Brignone e Sofia Goggia nel gigante, si sogna nell’inseguimento di biathlon con ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sven Kramer scontato oro nei 5000 metri. Affondano Gli azzurri : 8° Tumolero - male Giovannini e Ghiotto : Nell’Oval di Gangneung (Corea del Sud), gli attesi 5000 metri maschili riservano amarezza per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nicola Tumolero, campione d’Europa in carica, non va oltre l’ottava posizione concludendo la sua prova in 6’15″48. La pattinata dell’atleta di Asiago è molto bella tecnicamente ma è mancato il cambio di passo negli ultimi 1000 metri, necessario per aspirare ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Slittino : la coppia Penz-Fischler domina la prima prova del doppio - settimi Gli azzurri : Penz/Fischler sono i più veloci nella prima prova del doppio ad Alpensia. settimi Nagler/Malleier Sono gli austriaci Penz/Fischler i più veloci nel primo training del doppio maschile ai Giochi di ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tocca aGli azzurri! Si entra nel vivo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo. Tumolero è reduce da una ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Krueger in fuga - i migliori inseguono. Gli azzurri perdono terreno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon maschile valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo maschile per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara palpitante e senza pause: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 15 km in tecnica classica e 15 km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia si qualifica ai programmi liberi! Azzurri quinti - si lotta per la medaGlia! : L’Italia si è qualificata alla seconda parte del Team Event di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Soltanto le prime cinque Nazionali al termine dei quattro programmi corti, infatti, avevano il diritto di disputare anche i quattro liberi che assegneranno le medaglie. L’Italia è ottima quinta con complessivi 26 punti, gli stessi del Giappone (quarto grazie alla vittoria tra gli uomini, gli Azzurri non ...

