Giorgia Meloni a Domenica Live/ Centrodestra - da Macerata all’orrore delle foibe : sarà la prima premier donna? : Giorgia Meloni a Domenica Live nello spazio Elezioni 2018: Centrodestra, immigrazione e programmi, la leader di Fratelli d'Italia potrà essere la prima premier donna?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Secondo il Guardian - Giorgia Meloni potrebbe davvero diventare premier : Nella campagna elettorale della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , spiccano due apparenti incongruenze che rispondono invece a uno schema tattico preciso. Benché i sondaggi inchiodino il ...

Secondo il Guardian - Giorgia Meloni potrebbe davvero diventare premier : Nella campagna elettorale della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spiccano due apparenti incongruenze che rispondono invece a uno schema tattico preciso. Benché i sondaggi inchiodino il suo partito a una percentuale pari grossomodo al 5%, l'ex ministro della Gioventù continua ad asserire con fermezza di essere in corsa per la poltrona di Palazzo Chigi. Pur avendo posizioni pressoché ...

L'epic fail di Giorgia Meloni sulle Foibe : Epic di Giorgia Meloni sulle Foibe. Oggi, 10 febbraio, Giorno del Ricordo dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe, la presidente di Fratelli d'Italia ha deciso pubblicare un'immagine che ...

L'epic fail di Giorgia Meloni sulle Foibe : Epic di Giorgia Meloni sulle Foibe. Oggi, 10 febbraio, Giorno del Ricordo dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe, la presidente di Fratelli d'Italia ha deciso pubblicare un'immagine che testimonia il contrario di quello che voleva celebrare: ha infatti postato la foto di un plotone italiano che ammazza alcuni sloveni ma in realtà oggi si ricordano tutti gli italiani caduti proprio per la follia del regime di Tito.La fotografa fu ...

L'errore di Giorgia Meloni : ricorda le Foibe - ma la foto mostra un plotone italiano che fucila 5 civili sloveni - : «A Orvieto l'amministrazione Pd è impazzita e ha concesso il patrocinio ad una iniziativa negazionista delle Foibe. Il sindaco Giuseppe Germani abbia la decenza di dimettersi perché è indegno di ...

L'errore di Giorgia Meloni : ricorda le Foibe - ma la foto mostra un plotone italiano che fucila cinque civili - : «A Orvieto l'amministrazione Pd è impazzita e ha concesso il patrocinio ad una iniziativa negazionista delle Foibe. Il sindaco Giuseppe Germani abbia la decenza di dimettersi perché è indegno di ...

Giorgia Meloni all’Egizio : “Razzismo verso gli italiani”. Il direttore : “Strumentalizzate il Museo” : Un faccia a faccia animato tra il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivata a Torino per aprire la campagna elettorale e lanciare la candidatura di Augusta Montaruli. Per la Meloni l’iniziativa del Museo è una forma di razzismo al contrario, verso gli italiani. «Informazioni scorrette», ...

Tassista abusivo attacca Giorgia Meloni in stazione Termini : "Qui vi minacciano e vi prendono a calci" : Sarebbe un Tassista abusivo l'uomo che si è avvicinato alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, minacciando di prenderla a calci mentre girava una diretta Facebook sullo stato di degrado di via Giolitti, una delle due vie che costeggiano la stazione Termini di Roma. A riferirlo è lo staff della Meloni. "Vedete la situazione della stazione Termini, centro di Roma, questo è tutto quello che ...

Calo demografico record - Giorgia Meloni : Un bollettino di guerra : L'Istat continua a emettere bollettini preoccupanti sulla (de)crescita demografica dell'Italia. Dal bilancio del 2017 emerge che tra qualche anno, per la precisione nel 2047, l'Italia registrerà solo 400mila nati e 800mila morti, con saldi negativi vicini al mezzo milione l'anno. Ogni due morti, un solo nuovo nato. Continuando così si rischia l'estinzione.Il demografo Giancarlo Blangiardo, professore ordinario di ...

Giorgia Meloni : 'Da Berlusconi e Salvini poca chiarezza su no a inciucio col Pd' : 'Io non capisco e veramente ho grandi difficoltà, Berlusconi dice che diversamente da quello che si racconta delle volte nelle cose dei giornali, non ci saranno i voti di Foza Italia per fare un ...

Giorgia Meloni : non capisco Berlusconi e Salvini : Elezioni 2018, Giorgia Meloni: io non temo nulla ma non capisco: Berlusconi dice che non ci saranno voti di FI per fare un Governo col Pd.

Tassista abusivo attacca Giorgia Meloni in stazione Termini : 'Qui vi minacciano e vi prendono a calci' : Sarebbe un Tassista abusivo l'uomo che si è avvicinato alla leader di Forza Italia, Giorgia Meloni, minacciando di prenderla a calci mentre girava una diretta Facebook sullo stato di degrado di via ...

Tassista abusivo attacca Giorgia Meloni in stazione Termini : "Qui vi minacciano e vi prendono a calci" : Sarebbe un Tassista abusivo l'uomo che si è avvicinato alla leader di Forza Italia, Giorgia Meloni, minacciando di prenderla a calci mentre girava una diretta Facebook sullo stato di degrado di via Giolitti, una delle due vie che costeggiano la stazione Termini di Roma. A riferirlo è lo staff della Meloni. "Vedete la situazione della stazione Termini, centro di Roma, questo è tutto quello che incontrate per ...