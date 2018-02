newsgo

: RT @MediasetTgcom24: Gentiloni: 'Serve una seconda stagione di riforme, no alternative' #paologenitloni - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Gentiloni: 'Serve una seconda stagione di riforme, no alternative' #paologenitloni -

(Di domenica 11 febbraio 2018): “Serve unadi, no alternative” “Sappiamo che la strada è lunga – ha spiegato il premier – ma l’Italia non ha un’alternativa diversa che non la faccia sprofondare” L'articolo: “Serve unadi, no alternative” sembra essere il primo su NewsGo.