Galliani torna a parlare del Milan | il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su

(Di domenica 11 febbraio 2018) Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adrianoto adel. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che conilè stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Ilconè stato difficile non posso mentire”. Poiha raccontato unche ha come protagonista Gattuso: “Gattuso non riusciva a superare il dolore della sconfitta di Istanbul e pensava che andando via, non indossando più quella maglia il dolore sarebbe passato prima. Ho detto a Rino: ‘Vedrai che un giorno capiterà che avremo la rivincita e vinceremo la Champions, magari, con lo stesso Liverpool’. Due anni dopo ritroviamo in finale il Liverpool e vinciamo la Champions”. L'articolodel: il ...