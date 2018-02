Gabriella | chi è la bimba che Nadia Toffa ha ringraziato Video | ha ispirato la Iena a

World Cancer Day - Gabriella dopo il tumore al seno : «Non chiamatemi guerriera - oggi sono una madre» : «Non sono una guerriera ma una donna molto fortunata: dopo il cancro sono diventata madre». Gabriella Doneda ha 43 anni e la prima cosa che mi dice quando ci sentiamo al telefono è che non vuole essere definita come una donna che ha vinto la battaglia contro il cancro. «Il tumore è una malattia molto complessa e faticosa – racconta – mi ha portato via una sorella giovane ma non perché lei non abbia lottato abbastanza». Era il 2012 ...