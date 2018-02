Gabriele Muccino ' A casa tutti bene' racconta l' essenza della quotidianità

Gabriele MUCCINO/ L’attesa per il nuovo film “A casa tutti bene” (Che tempo che fa) : Reduce dal Festival di Sanremo 2018 come membro della Giuria degli esperti, questa sera GABRIELE MUCCINO sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 09:23:00 GMT)

L’ipocrisia di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la violenza sulle donne - la difesa di Hunziker e Favino : La questione è approdata in sala stampa con notevole ritardo rispetto ai fatti, ma ha rappresentato plasticamente tutta l'ipocrisia di un Festival delle buone intenzioni che inciampa in un cortocircuito nel momento in cui decide di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la violenza sulle donne. Fiori appuntati sul petto, appelli dal palco, tanta retorica sulla violenza di genere e poi ecco spuntare un super-ospite accusato proprio di questo ...

Sedetevi - Gabriele Muccino deve parlarvi : Adolescenza di un regista: «La mia è stata difficilissima. Iniziai a balbettare dal giorno alla notte, quando ero ancora in terza media, per l’ansia di dovermi esprimere e adattarmi a quello che gli altri si aspettavano da me. La società degli uomini avrebbe dovuto accogliermi e io mostrarmi a mia volta simpatico, dinamico, spiritoso e vitale. Nell’istante in cui fui chiamato a definire personalità e identità, all’improvviso mi mancarono ...

Cos’è “A casa tutti bene” - il nuovo film di Gabriele Muccino : Sembra un film molto “alla Muccino”, con protagonisti che si urlano frasi uno contro l’altro, matrimoni alla deriva e trenta-quarantenni in crisi The post Cos’è “A casa tutti bene”, il nuovo film di Gabriele Muccino appeared first on Il Post.

Svelata la Giuria degli Esperti del Festival di Sanremo 2018 : Giovanni Allevi - Gabriele Muccino e Milly Carlucci tra i nomi : Annunciata la Giuria degli Esperti del Festival di Sanremo 2018, composta da otto nomi del mondo dello spettacolo e della musica italiani. Un conto alla rovescia che si fa sempre più insistente per l'avvio del Festival di Sanremo 2018, capitanato da Claudio Baglioni che sarà accompagnato nel corso della kermesse da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il debutto del Festival tra soli due giorni, a partire da martedì 6 febbraio in diretta ...

