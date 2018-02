Fratelli d' Italia | con noi al governo | via il direttore del Museo Egizio di Torino

Fratelli d'Italia contro il direttore del Museo egizio di Torino : lo cacceremo : Due comitati tecnici-scientifici del Mibact hanno espresso "solidarietà e piena condivisione" al direttore Christian Greco dopo la discussione, avvenuta il 9 febbraio davanti alla sede del Museo, tra Greco e Giorgia Meloni sugli sconti ai visitatori di lingua araba

Fratelli d’Italia - se andiamo al governo rimuoveremo il direttore dell’Egizio : Non si placa la polemica tra Fratelli d’Italia e la direzione del Museo Egizio sulle agevolazioni al pubblico arabo . Ieri il partito ha annunciato che in caso di vittoria elettorale licenzierà il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco. Motivo? Ha pensato di introdurre fra le tante agevolazioni tariffarie possibili, anche quella rivo...

Torino - Fratelli d’Italia avverte il direttore del Museo Egizio : “Se vinceremo le elezioni - andrà via” : Il direttore del Museo Egizio di Torino “andrà via”, se il centrodestra vincerà le elezioni. Parola di Fratelli d’Italia, che dopo la promozione dedicata alle coppie di lingua araba e lo scontro faccia a faccia con la leader Giorgia Meloni, adesso ‘avverte’ Christian Greco. “L’appello in solidarietà del direttore è molto retrò, in stile anni ’70 per i compagni ‘ingiustamente ...

La minaccia di Fratelli d'Italia al direttore del museo egizio di Torino : 'Una volta al governo lo cambieremo' : Criticare la politica di gestione di una Istituzione culturale pubblica, come ha fatto Giorgia Meloni in modo civile davanti al museo egizio , è e deve essere assolutamente possibile in una Nazione ...

La minaccia di Fratelli d'Italia al direttore del museo egizio di Torino : "Una volta al governo lo cambieremo" : "L'appello in solidarietà del direttore del museo egizio Greco è molto retrò, in stile anni '70 per i compagni "ingiustamente incarcerati". Lo sostiene Federico Mollicone, responsabile nazionale comunicazione di Fratelli d'Italia. Che aggiunge: "Quegli anni del pensiero unico e dell'odio conforme, grazie a Dio, sono finiti. Criticare la politica di gestione di una Istituzione culturale pubblica, come ha fatto Giorgia Meloni ...

Ragusa - Fratelli d'Italia : Foibe : dovere morale non dimenticare : E' un dovere morale ricordare una delle pagine più tristi del secolo scorso. Ad intervenire è il coordinamento di Fratelli d'Italia

Elezioni. Presentati i candidati di Fratelli d'Italia : TERMOLI. Dal rilancio dell'economia a quello del turismo, senza dimenticare il tema del lavoro tanto caro in un momento in cui il tasso di occupazione sta precipitando vertiginosamente. E ancora un aiuto alle famiglie e alle ...

Piazza negata a Fratelli d'Italia : 'Siete fascisti' : 'Prove tecniche di regime. In Toscana il sindaco Pd di Pontedera ha negato a Fratelli d'Italia l'autorizzazione per una manifestazione perché sostiene che siamo un movimento che viola il divieto di ...

Meloni : “A Pontedera il sindaco ci vieta di fare campagna”. Ma Fratelli d’Italia aveva sbianchettato l’antifascismo dai moduli : “Prove tecniche di regime” denuncia Giorgia Meloni dopo che il sindaco di Pontedera Simone Millozzi ha negato ai Fratelli d’Italia l’installazione di un gazebo. E il coro indignato del partito patriottico si è esteso fino al consigliere regionale Giovanni Donzelli, al nuovo acquisto Daniela Santanchè, al deputato Fabio Rampelli, l’alleato Renato Brunetta fino all’ex ministro Ignazio La Russa che da avvocato ha ...

Avola. Tre consiglieri comunali aderiscono a Fratelli d'Italia - Baccio coordinatore cittadino : Si tratta di Salvatore Guastella, Paolo Iacono e Andrea Tinè, insieme alla prima dei non eletti Donatella Conigliaro e all'ex assessore allo sport, turismo e spettacolo Sebastiano Baccio. Una nutrita ...

Fratelli d'Italia accusa Roma Tpl : 'Bus senza assicurazione'. Ma non è vero : Fratelli d'Italia accusa Roma Tpl di far viaggiare un bus senza assicurazione ma l'informazione si rivela falsa. 'Per il trasporto su bus a Roma non c'è pace - hanno dichiarato in una nota congiunta ...

Lavoro e sicurezza - Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale Presentati i candidati in corsa per le politiche del 4 marzo. Giovanni ... : 'Fratelli d'Italia - ha spiegato il coordinatore provinciale Gianni Cenni - ha scelto due candidati che, oltre ad avere una lunga esperienza politica, hanno anche stretti rapporti con il territorio, ...

Il giudice Luigi Cioffi - fotografato a una convention di Forza Italia - lascia il processo a carico dei Fratelli Cesaro : Luigi Cioffi, presidente del collegio che dovrà giudicare i fratelli del deputato azzurro Luigi Cesaro, ha presentato al presidente del tribunale di Napoli nord una istanza di astensione. La decisione, confermata all'ANSA dallo stesso Cioffi, dopo le polemiche suscitate da una sua presunta partecipazione ad una convention di Forza Italia nell'ottobre scorso. Partecipazione testimoniata da una foto davanti a bandiere di Forza Italia che ...