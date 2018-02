Isola dei Famosi - Francesco Monte a Verissimo : fumo tabacco : Francesco Monte dopo l'uscita dall'Isola dei Famosi in un'intervista a Verissimo rompe il silenzio: fimo tabacco

Francesco Monte a Verissimo : 'Tutto falso - ecco come stanno davvero le cose' : Un Francesco Monte entusiasta e combattivo, così come si era presentato nella prima puntata de L'Isola dei Famosi il 22 gennaio, ha dovuto lasciare spazio ad un Francesco Monte riflessivo e sulla difensiva. Tanto è vero che nella giornata di domenica 2 febbraio l'ex tronista ha lasciato l'Isola dei Famosi e ha quindi abbandonato il reality. Il motivo? Le pesanti accuse che Eva Henger ha rivolto al ragazzo, dicendo in prima serata durante la ...

Verissimo - Francesco Monte : “Non volevo andare via dall’Isola dei Famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto” : Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Francesco Monte è tornato in tv dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Uno stato d’animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare […] L'articolo Verissimo, Francesco Monte: “Non volevo andare via ...

Francesco Monte a Verissimo smentisce Eva Henger : “Vittima di ingiustizia - forse non è ancora il mio momento” : Un sabato di ordinaria follia quello che si è consumato oggi a Verissimo con ospiti prima Eva Henger e poi Francesco Monte. I due protagonisti di questo primo scorcio di Isola dei Famosi 2018, si sono ritrovati nel salotto di Silvia Toffanin per due momenti differenti ma sullo stesso argomento il "canna gate". Le accuse di Eva Henger sono ormai state lanciate nella famosa diretta dell'Isola dei Famosi e, anche al suo ritorno in Italia, ...

Francesco Monte a Verissimo : ecco cosa fumavo! : Francesco Monte ha rilasciato un’intervista al rotocalco Verissimo. L’ex naufrago ha negato fermamente le accuse che Eva Henger gli ha mosso, asserendo di aver fumato solo sigarette! Mentre lui parlava, Silvia Toffanin aveva le lacrime agli occhi! Francesco Monte ha deciso di abbandonare la tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi per rientrare in Italia e difendersi personalmente dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva ...

L'Isola dei Famosi - parla Francesco Monte - la Marcuzzi esplode sui social Video : #Francesco Monte dopo essere rientrato in Italia torna ad uscire e cerca di riprendere in mano la sua vita dopo le pesanti accuse in diretta di #Eva Henger. Il settimanale Spy ha pubblicato le prime foto di Francesco in compagnia del padre. Intanto l'ormai ex naufrago si sfoga sui social e parla per la prima volta, ribadendo di non voler partecipare ad alcuna trasmissione televisiva. Alessia Marcuzzi invece sbotta sui social, manifestando la sua ...

Francesco Monte / Smentisce Eva Henger : Don Mazzi gli offre il suo aiuto (Verissimo) : FRANCESCO MONTE ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi parla di Eva Henger, della questione droga e si mostra malinconico.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 20:40:00 GMT)

“Caso Francesco Monte? Ora dico la mia”. Isola dei Famosi - parla De Martino. Stefano è voluto uscire allo scoperto e ha fatto sapere a tutti il suo pensiero su cosa è successo al suo ex cognato. Cosa ha detto : La sua opinione conta qualCosa, sì. E se a parlare del caso Francesco Monte è Stefano De Martino, allora pesa ancora di più. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato a Verissimo di essere davvero dispiaciuto, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche per l’intera vicenda che ha travolto il programma nel quale sta lavorando. Le accuse di ...

L’Isola dei Famosi - il sostegno a Francesco Monte dopo Verissimo : Francesco Monte, le parole dell’agente dopo la puntata di Verissimo È nell’occhio del ciclone da almeno due settimane. Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, è tornato definitivamente da qualche giorno dall’Honduras in seguito ad un suo abbandono volontario. Infatti il ragazzo pugliese, nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, è stato attaccato da Eva Henger, accusandolo quest’ultima di aver fumato della marijuana durante la ...

Cecilia Rodriguez difende Francesco Monte a Verissimo : lui replica con occhi lucidi : Cecilia Rodriguez rivela a Verissimo di aver mandato un messaggio a Francesco Monte prima di partire per l’Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez sta dalla parte di Francesco Monte dopo lo scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi. In un’intervista a Verissimo la sorella di Belen ha tirato una frecciatina a Eva Henger, confidando che non si può […] L'articolo Cecilia Rodriguez difende Francesco Monte a Verissimo: lui replica ...

Francesco Monte a "Verissimo" : "Con Paola è nato qualcosa". E guarda Cecilia con gli occhi lucidi : Francesco Monte, ospite di "Verissimo, ha raccontato la sua verità sullo scandalo della droga che lo ha travolto mentre era sull'Isola dei Famosi. LEGGI ANCHE ---->...

Francesco Monte criticato dopo Verissimo : la sua reazione : Verissimo: Francesco Monte contestato sui social E’ appena finita l’intervista di Francesco Monte a Verissimo. In questa circostanza l’ex naufrago della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi si è difeso dalle accuse mosse da Eva Henger in questi giorni. Cosa ha detto quest’ultima? Per i pochi che non lo sapessero la ex attrice di film per adulti, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di ...

Francesco Monte / "Le accuse di Eva Henger? Una ripicca dopo la nomination - nego tutto!" (Verissimo) : Francesco Monte ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi parla di Eva Henger, della questione droga e si mostra malinconico.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:20:00 GMT)

Francesco Monte a "Verissimo" : "Isola? Sono vittima di un'ingiustizia - ecco la mia verità" : Il protagonista assoluto dell'Isola dei Famosi, anche se ormai ex naufrago, e degli ultimi casi mediatici, Francesco Monte racconta la sua verità ai microfoni di "Verissimo" a tu...