Formula 1 | quando la potenza non è tutto

(Di domenica 11 febbraio 2018) A volte si cerca il titolo sul giornale a volte è per impressionare la concorrenza, di fatto, in questa1 lamassima che può esprimere un motore non è più un fattore così decisivo come negli anni passati. Ora più che mai conta il tempo in cui la propriamassima erogabile è mantenibile nell’arco di un giro. Naturalmente il picco dimassima può essere più importante in qualifica, nel giro secco, considerando però che, anche in questo caso, a volte è necessario più di un giro lanciato, di nuovo a ad essere fondamentale è il mantenimento della propriamassima per un lasso di tempo maggiore. A contare quindi è l’efficienza del sistema di recupero energetico e quanta energia il proprio sistema ERS è in grado di recuperare attraverso l’MGU-K (per il recupero dell’energia cinetica) e l’MGU-H (per il recupero dell’energia termica) anche se poi in ...