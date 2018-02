Foglia alla Camera dei Deputati | Bisogna agire e pensare da cittadini europei

ionionotizie

: Le impressioni dell'allenatore rossoblu Antonio Foglia Manzillo raccolte alla vigilia del derby contro l'Olympia... - IamCALCIO : Le impressioni dell'allenatore rossoblu Antonio Foglia Manzillo raccolte alla vigilia del derby contro l'Olympia... - GDApress : RT @INformaCIBO: Lo chef MATTEO Domani alle ore 15,30 alla @bitmilano, risotto alla milanese con la foglia d'oro dedicato a Gualtiero Mar… - F_Fallica : @MetaErmal Siamo arrivati alla tua forma finale Orochimaru. Hai trasformato il re dei serpenti Manda in un'impertur… -

(Di domenica 11 febbraio 2018) ... come la Calabria e le altre del Mezzogiorno, gli investimenti in attività innovative devono essere prioritari e posti in cima all'agenda politica regionale in quanto sono lo strumento più efficace ...