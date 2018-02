Festival di Sanremo | Lo Stato Sociale

La classifica dei Campioni del Festival di Sanremo 2018 - finale Big del 10 febbraio : il podio e tutte le posizioni : Apprendiamo nella finale di sabato 10 febbraio la classifica dei Campioni del Festival di Sanremo 2018 relativa ai Campioni in gara. Per la prima volta questa sera è stata mostrata la classifica generale complessiva dei 20 Big che hanno presentato i rispettivi brani inediti al 68° Festival di Sanremo. Le scorse sere, infatti, le classifiche mostrate erano solo parziali e tenevano conto dei voti espressi da una delle giurie coinvolte nella ...

Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 chiudono la 68esima edizione del Festival (video) : Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo rinnovano il loro incoraggiamento ai piccoli eroi che combattono ogni giorno per avere una vita dignitosa e darla alle proprie famiglie. Avitabile ha pubblicato proprio ieri il suo nuovo album Pelle Differente, best of in cui sono presenti ben 28 brani che riperorrono la carriera artistica del musicista dal 1982 ad oggi. In una recente intervista per La Stampa, Enzo Avitabile ha voluto spiegare il ...

Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 con Così Sbagliato - il video della serata finale : Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 portano una sferzata di energia nella puntata finale della kermesse. Il brano Così Sbagliato segna la reunion della band, che si era presa una pausa dalle scene a tempo indeterminato nel 2012. Francesco Sarcina e gli altri membri del gruppo hanno continuato a fare musica in modo indipendente, per poi ritrovarsi e pubblicare proprio ieri il quinto album, che porta proprio il nome V. Le Vibrazioni ieri ...

Beppe Vessicchio - star del Festival di Sanremo : "Per me vince..." : Il maestro Beppe Vessicchio si confessa in un'intervista a Repubblica. Il maestro, oramai un'icona del Festival di Sanremo, ha rivelato a Silvia Fumarola che a Sanremo vive blindato nell'hotel Globo e ...

Sanremo 2018 - Paddy Jones si scatena ancora : "Vera vincitrice del Festival" : Per la serata finale del Festival di Sanremo Paddy Jones si scatena con la sua danza acrobatica sotto il palco coinvolgendo la platea dell'Ariston. La ballerina 83enne dello Stato Sociale sfoggia stasera un miniabito color carne.La vecchia dello Stato Sociale comunque vera vincitrice di questo Sanremo.#Sanremo2018 — Masse78 (@Masse78) 10 febbraio 2018La vecchia a saltellare tra il pubblico per incitarlo e poi a ballare. Io sarei già ...

Diodato e Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 (video) con Adesso - un “carpe diem” in musica : Diodato e Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 sono sempre più convincenti serata dopo serata. Dopo un pericoloso inizio nella zona rossa, i due artisti hanno spiccato il volo verso la parte più alta della classifica, contraddistinta dal colore blu. Un grande successo anche per Claudio Baglioni, che ha dimostrato quanto fosse sensato decidere di non fare una gara a eliminazione, ma di permettere a tutti e 20 big in gara di proporre i propri ...

68° Festival di Sanremo – Serata Finale del 10/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Giovanni Caccamo alla finale del Festival di Sanremo 2018 con Eterno : il video dell’ultima serata del 10 febbraio : Superata la prova del duetto in compagnia di Arisa – grazie alla quale è riuscito a raggiungere la zona verde della classifica stilata dalla giuria degli esperti -, Giovanni Caccamo alla finale del Festival di Sanremo ci riprova e, questa volta, si affida al parere del pubblico da casa. Il cantante siciliano è tornato questa sera, sabato 10, sul palco del Teatro Ariston con la sua Eterno, il brano che celebra la bellezza dell’amore e dei ...

Antonella Clerici e i ragazzi di Sanremo Young irrompono al Festival (video) : 12 talenti in gara e ospiti della prima puntata : Antonella Clerici a Sanremo 2018 con i ragazzi che da venerdì occuperanno l'Ariston per Sanremo Young. Proprio ad un terzo della gara dei big di questa sera, la conduttrice arriva sul palco per redarguire i suoi 12 talenti rei di voler distruggere la scenografia del Festival per risistemare tutto in vista del loro esordio. Antonella Clerici ha annunciato il nuovo teen talent in scena da venerdì nel prime time su Rai1 e che vedrà come ...

Video dei Decibel al Festival di Sanremo 2018 - in finale con Lettera dal duca per ribaltare il parere degli esperti : L’avventura dei Decibel al Festival di Sanremo 2018 potrebbe risultare parecchio amara dopo l’ennesima votazione negativa da parte della giuria. Il gruppo composto da Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia è tra i Campioni a rischio eliminazione nella serata finale della competizione canora. La loro Lettera dal duca non ha ottenuto pareri positivi da parte delle tre giurie – demoscopica, Sala Stampa e Tv, esperti – che, nel corso ...

Renzo Rubino a Sanremo 2018 porta i nonni sul palco : video in Custodire dalla serata finale del Festival : La finale per Renzo Rubino a Sanremo 2018 si fa sempre più dura dopo l’ennesima bocciatura anche nella serata dedicata ai duetti di ieri. Il cantante pugliese, affiancato da Serena Rossi, non è riuscito a convincere la giuria degli esperti intervenuta, per la prima volta, nella votazione di venerdì 9 febbraio, collocandolo ancora una volta nella zona rossa della classifica di gradimento. Questa sera, Renzo Rubino si è presentato sul palco ...

Sanremo - problemi tecnici : cosa sta succedendo al Festival. In rete si scatena il putiferio - pubblico inferocito : Purtroppo qualche problema tecnico sta facendo imbestialire il pubblico a casa a causa del segnale che va e viene. Probabilmente è dovuto al troppo flusso di telespettatori presente su Rai1. Dopo cinque giorni di attesa, Laura Pausini è arrivata finalmente a calcare il palco dell’Ariston, dopo i problemi di laringite che le avevano impedito di essere ospite della prima serata, come previsto. La cantante viene accompagnata al centro ...