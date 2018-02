Festival Da sospesi a vincitori | il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro

ERMAL META E FABRIZIO MORO SOSPESI DAL Festival/ Domani la decisione finale (Sanremo 2018) : Nessuna squalifica per ERMAL META e FABRIZIO MORO, in gara al FESTIVAL di Sanremo 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente": le parole di Claudio Baglioni sulla vicenda.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Festival. Bufera Ermal Meta e Fabrizio Moro : sospesi : Sanremo 2018 finisce nella Bufera. Il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro non sarebbe un inedito. “Non mi avete fatto

I cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati temporaneamente sospesi dal Festival di Sanremo - per via dell’accusa di plagio : Ermal Meta e Fabrizio Moro, due cantanti in gara insieme al Festival di Sanremo, non suoneranno nella puntata di stasera perché l’organizzazione del Festival ha deciso di sospenderli temporaneamente dopo che sono stati accusati di aver copiato la loro canzone “Non mi The post I cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati temporaneamente sospesi dal Festival di Sanremo, per via dell’accusa di plagio appeared first on Il Post.

Sanremo - Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi dal Festival : Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi dalla gara di Sanremo "in attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone Non ...

Sospesi : Ermal Meta e Fabrizio Moro escono dal Festival : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati Sospesi dal Festival di Sanremo «in attesa di approfondimenti». Erano in scaletta: dovevano cantare stasera. Al loro posto invece si esibirà Renzo Rubino, estratto a sorte come sostituto alla presenza di un notaio tra i cantanti previsti per domani. La direzione artistica della 68esima edizione si riserva così di prendersi più tempo per la decisione definitiva sulla vicenda della presunta violazione del ...

Sanremo 2018 - il Festival di Baglioni/ News live : Moro e Meta sospesi - oggi Rubino. Cantanti seconda serata : Sanremo 2018, News live: ascolti boom con il 52,1% di share batte la prima serata di Conti. Ospiti di stasera e Cantanti in ordine di esibizione. Moro e Meta sospesi, dentro Rubino(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:05:00 GMT)