Fed Cup 2018 - Sara Errani : “Un match durissimo ed una vittoria importante per la squadra” : Una grandiosa Sara Errani piega al termine di una dura battaglia l’iberica Carla Suarez Navarro (n.29 del mondo) 6-3 3-6 6-3, in due ore e 18 minuti, regalando il 2° punto alla selezione del Bel Paese nella sfida valida per il 1° turno del World Group II di Fed Cup contro la Spagna, in corso di svolgimento al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti. “Una vittoria importante prima di tutto importante per la squadra ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 : che grinta Sara Errani! Carla Suarez Navarro cade al terzo set : azzurre a un punto dalla vittoria! : L’Italia è a un punto dalla vittoria contro la Spagna, nel match di primo turno del Gruppo Mondiale II di Fed Cup. È stata Sara Errani a consegnare alla squadra azzurra il 2-1: il terzo singolare era fondamentale e la tennista bolognese ha fatto ricorso a tutta la grinta di cui dispone per battere Carla Suarez Navarro. Una vera e propria battaglia, come piace a Sara, vinta 6-3 3-6 6-3 dopo 2 ore e 18 minuti. È stato un match ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 in DIRETTA : Errani vince la battaglia con Suarez Navarro al terzo! Azzurre a un punto dalla vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le Azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

Diretta/ Fed Cup 2018 Italia Spagna streaming video e tv : Sara Errani ci porta sul 2-1 - primo match point! : Diretta Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. A Chieti su terra rossa sarà decisiva la seconda giornata, Sara Errani ci regala il secondo punto e il primo match point(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:21:00 GMT)

