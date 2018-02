Fed Cup 2018 Italia Spagna streaming video e diretta tv | orario | risultato live 2^

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : seconda giornata - domenica 11 febbraio - . Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Tutta la giornata sarà trasmessa su Supertennis , che offre la possibilità di seguire tutto anche in streaming sul sito ufficiale o sull'app. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della ...

Fed Cup a Chieti : Italia-Spagna 1-1 nella prima giornata : Non è stato tutto così facile come potrebbe sembrare per la numero 29 del mondo visto che la giocatrice italiana ha cercato di far fronte alla superiorità dell'avversaria ribattendo colpo su colpo, ...

Tennis - Errani batte Navarro nella Fed Cup : Italia-Spagna 1-1 : TORINO - 'Sono veramente soddisfatta del mio match'. Sara Errani non nasconde tutta la sua gioia per aver battuto Lara Arruabarrena ed aver regalato il punto dell'1-1 all' Italia nella sfida di Fed ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : seconda giornata (domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : giornata decisiva domani (domenica 11 febbraio) nella sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto netto, dovrà vedersela contro Carla Suarez ...

Tennis : Fed Cup - Italia-Spagna 1-1 : CHIETI, 10 FEB - Italia e Spagna sono in parità, sull'1-1, a Chieti al termine della prima giornata nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018. Nel singolare di apertura, ...

Tennis - Fed Cup : Italia-Spagna 1-1 dopo la prima giornata : Roma, 10 feb. , askanews, Italia e Spagna sono in parità, sull'1-1, a Chieti al termine della prima giornata nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018. Nel singolare di ...

Fed Cup 2018 - le dichiarazioni al termine della prima giornata di Italia-Spagna. Molto soddisfatta Sara Errani : Si conclude sull’1-1 la prima giornata di Fed Cup tra Italia e Spagna, nella sfida di Chieti. A Carla Suarez Navarro, che aveva portato in vantaggio le iberiche, ha risposto la nostra Sara Errani. Al sito della FIT ecco le impressioni a caldo delle protagoniste al termine dei primi due singolari. Finalmente felice Sara Errani: “Sono veramente soddisfatta del mio match. Sono riuscita ad esprimermi su buoni livelli con continuità e a ...

Fed Cup 2018 - Jasmine Paolini : 'Ho giocato una buona partita ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta' : Sconfitta sul punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un'ora di gioco l'azzurra Jasmine Paolini non riesce nell'impresa di battere l'ex top10 , attuale n.29 del mondo, Carla Suarez Navarro e la Spagna si porta a casa il primo punto di questa sfida valida per il 1° turno del World Group II di Fed Cup 2018. ' Ho giocato una buona partita però ho iniziato troppo ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 0-1 in DIRETTA : Errani domina Arruabarrena e pareggia i conti. Suarez Navarro batte Paolini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Clicca qui per leggere il programma completo della sfida – Clicca qui per conoscere i precedenti tra Italia-Spagna CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Partita perfetta ...

DIRETTA / Fed Cup 2018 Italia Spagna streaming video e tv : Errani parte forte - risultato live! (tennis) : DIRETTA Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. Siamo a Chieti, su terra rossa: Sara Errani guida la nostra nazionale in una difficile sfida, iberiche senza Garbine Muguruza(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:17:00 GMT)