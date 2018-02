Fdi contro il direttore del Museo Egizio | “Lo cacceremo” Video | lo scontro con Meloni

"Manderemo via il direttore" Scontro tra Museo Egizio e Fdi : Un nuovo direttore per il Museo Egizio di Torino in caso di vittoria il 4 marzo . È questa in sintesi la proposta che arriva da Fratelli d'Italia che mette nel mirino proprio il direttore Christian ...

Manderemo via il direttore Scontro tra Museo Egizio e Fdi : Un nuovo direttore per il Museo Egizio di Torino in caso di vittoria il 4 marzo. È questa in sintesi la proposta che arriva da Fratelli d'Italia che mette nel mirino proprio il direttore Christian Greco che ha previsto agevolazioni per tre mesi ai torinesi che parlano arabo.Una mossa che secondo il partito guidato da Giorgia Meloni è "il sintomo del pensiero debole dell'Occidente". E a rincarare la dose è Bruno ...

Bolzano - blitz di Casapound in ospedale contro i senzatetto : “Qui solo pazienti”. E il candidato di Fdi alla Camera esulta : In fila per due come un plotone, sopra le giacche una casacca rossa con il simbolo della tartaruga frecciata: una ventina di militanti di Casapound lunedì sera hanno fatto irruzione nell’ospedale di Bolzano per protestare contro i senzatetto che nelle notte invernali si riparano dal freddo dormendo nelle sale del pronto soccorso. Gli autoproclamati tutori dell’ordine hanno attaccato i loro volantini ai muri e ai lettini, testimoniando il tutto ...

Meloni - Fdi unici contro larghe intese : ANSA, - ROMA, 6 FEB - "Fdi è l'unico partito indisponibile a fare accordi strani, governi di larghe intese. Non lo faremo mai e non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo neanche votato la legge elettorale".

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Fabrizio Rossi (Fdi) contro il Pd (oggi - 31 gennaio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,8 euro. Fabrizio Rossi di Fratelli d'Italia contro il Pd. Ultime notizie live di oggi 31 gennaio 2018(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:12:00 GMT)

Inceneritore Valle del Mela - M5s : 'Fdi vota contro la sua mozione' : Per chi si fosse perso la diretta dell'aula in streaming, il video in cui il Presidente Musumeci esprime contrarietà all'opera è già disponibile sul canale Facebook della televisione dell'Ars." share ...

Autostrada A24 - Santori (Fdi) : “Sosteniamo sindaci contro aumenti” : Autostrada A24, Santori (FdI): “Cittadini trattati come bancamot, sosteniamo sindaci contro aumenti” “Sosteniamo con convinzione la mobilitazione dei sindaci dei tanti comuni dell’area metropolitana, e... L'articolo Autostrada A24, Santori (FdI): “Sosteniamo sindaci contro aumenti” su Roma Daily News.

Torino - Lega e e Fdi contro il museo egizio per campagna “discriminatoria” : Il museo egizio di Torino rilancia l’iniziativa per i visitatori di lingua araba, due ingressi al costo di un biglietto, e Fratelli d’Italia e Lega Nord insorgono, chiedendo di sospendere la campagna, che ritengono discriminatoria nei confronti degli italiani. La promozione, già sperimentata nel dicembre 2016 e ora supportata da una campagna di comunicazione sui mezzi pubblici torinesi, prevede un biglietto gratis per gli arabi che si ...

Fdi - 100mila firme contro ius soli : ROMA, 27 DIC - "Fratelli d'Italia ha consegnato al Presidente Mattarella 100mila firme per dire 'no ius soli', legge con la quale il Pd e la sinistra vorrebbero rendere automatica la cittadinanza per ...