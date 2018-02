huffingtonpost

: Favino re indiscusso del Festival. Suona, presenta, porta il panino alla moglie. Ed è subito #FavinoNudo - HuffPostItalia : Favino re indiscusso del Festival. Suona, presenta, porta il panino alla moglie. Ed è subito #FavinoNudo - RainbowRoby : Favino, genio indiscusso!! #sanremo2018 - pisa6595 : RT @HuffPostItalia: Favino re indiscusso del Festival. Suona, presenta, porta il panino alla moglie. Ed è subito #FavinoNudo -

(Di domenica 11 febbraio 2018) È un bravissimo attore, ha un'ironia che in pochi possono permettersi, sa tenere il palcogrande, il suo sguardo è profondo e sensuale, ha bto Despacito infiammando l'Ariston, parla inglese come un madrelingua esua prima prova da conduttore non ha mai sfigurato: Pierfrancescoè indubbiamente il vero vincitore di Sanremo 2018 e l'analisi di Twitter lo conferma. Non solo nel corso delle serate i "cinguettii" sul suo conto si sono moltiplicati, ma per l'attore di Suburra è stato diffuso un nuovo, utilizzatissimo hashtag: #Nudo, con cui le sue vecchie e nuove fan sembrano chiedere a Sanremo una mossa precisa.ha proprio un altro passo. E' talmente bravo che appena compare smuove il mortorio di questa serata. E ancora è vestito... #Nudo — beatrice dondi (@dondibea) 9 febbraio 2018In giacca bianca per omaggiare ...