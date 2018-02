Favino | ' Gnigni? Ecco dove nasce il tormentone lanciato dai The Jackal'

Sanremo 2018 - il tormentone «gnigni» tra Favino e Pippo Baudo : Ogni Sanremo che si rispetti ha i suoi tormentoni. E no, non stiamo parlando delle canzoni. Ma di quelle piccole «ossessioni» che in poco tempo diventano virali sul web e non solo. E in questa 68esima edizione (oltre alla «vecchia che balla» dello Stato Sociale) ha trionfato una parola totalmente priva di significato: «gnigni». Un’espressione che da un video di Youtube è finita perfino sulle labbra di un personaggio «storico» come il ...

Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino : lacrime - balli - canti - gnigni. L’eroe del Festival arriva dalla scuola teatrale di Ronconi : lacrime, balli, canti, “gnigni” e #Favinonudo. La vera sorpresa del Festival di Sanremo 2018 si chiama Pierfrancesco Favino. Tutto stretto in quei frac dell’oltretomba che nemmeno Nunzio Filogamo. La strada, stretta, del 48enne attore romano, nei primi minuti della 68esima edizione del Festival sembrava segnata. Michelle Hunziker che prende in mano l’avvio della gara, Baglioni che a suo modo sorprende per leggerezza e comicità (poi alla lunga ha ...

“Gnigni? Ma cosa dice?”. Sanremo - quella strana frase di Favino : il significato. Una parola senza senso (all’apparenza) - ma dietro quello strano “comportamento” si nasconde uno strano segreto. Cosa c’è ‘dietro’ a uno dei presentatori del Festival? : Non è di certo la prima volta che i The Jackal prendono di mira Sanremo. E, come era già successo in passato, mettono la loro firma sul Festival di Sanremo. Dimenticatevi “termostato”, questo è l’anno di “gnigni”, una parola nonsense che gli sciacalli di Napoli hanno suggerito a Pierfrancesco Favino. Il conduttore, durante la prima serata all’Ariston, ha inserito “gnigni” in un discorso, ...