Facebook punta sui gruppi | in palio 1 milione di dollari per gli amministratori

Blastingnews

: Compie 50 anni l'Amarone, che conta 2.300 aziende produttrici per un giro d'affari da 60 milioni di euro. Un grande… - zaiapresidente : Compie 50 anni l'Amarone, che conta 2.300 aziende produttrici per un giro d'affari da 60 milioni di euro. Un grande… - Miki_Chieregato : Primo feedback su Radio Tomik da Shoutcast. Ascolto medio 1 ascoltatore. Punta massima 4 ascoltatori ottenuto... - RomaRestyle : E poi spunta una stella quella gialla a cinque punte forse cinque dita che afferrano un sogno uno punta verso... -

(Di domenica 11 febbraio 2018) #ogni giorno è a lavoro per studiare l'andamento degli utenti e capire le strategie per sfruttare al massimo il potenziale guadagno portato dalle pubblicita'. Qualche anno fa, il social network ha pagato alcune pagineufficiali per trasmettere le dirette su. Oggi, tocca aiVIDEO. #Mark Zuckerberg pensa che essi possano avere una buona possibilita' di aumentare l'interattivita' degli utenti con i contenuti pubblicati. Ad essere scelti per il premio finale saranno cinque, i più attivi, che verranno premiati con undiciascun gruppo, da poter spendere a proprio piacimento o anche nello sviluppo del gruppo stesso. Come se non bastasse, ci sara' anche un premio secondario: i migliori 100riceveranno 50 milaa testa, da investire in migliorie delle tematiche trattate dai rispettivi: ...