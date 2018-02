' Eva Henger non può fare la morale' | lite in studio tra Teresanna Pugliese e Mercedesz

'Eva Henger non può fare la morale...'. Lite tra Teresanna Pugliese e Mercedesz a Domenica Live : ROMA - Lite accesa in studio a Domenica Live tra Mercedesz Henger e Teresanna Pugliese . Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte sull'Isola dei Famosi: ...

Domenica Live – Diciassettesima puntata dell'11 febbraio 2018 – Eva Henger - Montesano e Minetti tra gli ospiti. E… Sanremo : Torna Domenica Live affidata a Barbara D'Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell'Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una "debole" Domenica In).

“Sto con Eva!”. Isola dei Famosi - al fianco della Henger scende lei. Naufraga - bellissima - ufficialmente non avEva ancora preso una posizione sulla storia di Francesco Monte. Lo ha fatto ieri a Verissimo - davanti a Silvia Toffanin : Non si ferma la polemica intorno al presunto spinello fumato da Francesco Monte all’Isola dei Famosi con il pubblico sempre più diviso tra “montiani” e “Hengeriani”. Partito che, nella puntata di Verissimo di ieri, ha raccolto un altro appoggio importante, quello di Chiara Nasti: “Ho grande rispetto di Eva Henger. Ma rispetto anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte ma Eva non è una bugiarda” . Parole che sono subito ...

Eva Henger : “Dopo aver fumato Monte andava fuori di testa” : Una lunga intervista quella di Silvia Toffanin a Eva Henger in cui l’ex attrice porno, nonché ex naufraga ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a quello che sta...

Isola - Chiara Nasti sul caso Monte-Henger : “Eva non è una bugiarda” : Non si è schierata dalla parte di nessuno ma è come se l’avesse fatto. Chiara Nasti, ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, è stata ospite nel salotto di...

Isola - Cecilia Rodriguez difende Francesco Monte dalle accuse di Eva Henger : Un vero colpo di scena quello andato in onda nel pomeriggio di sabato 10 febbraio durante la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Una lunga intervista all’ex tronista

Alessia Marcuzzi ancora contro Eva Henger : scontro martedì all’Isola? : Eva Henger criticata di nuovo da Alessia Marcuzzi dopo L’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi si è sempre tenuta alla larga dalle polemiche, ma questa volta la conduttrice de L’Isola non riesce proprio a tacere. Pochi minuti fa è tornata infatti a parlare di Eva Henger, la quale da una settimana a questa parte ha utilizzato Striscia la Notizia e oggi anche Verissimo per accusare la produzione del reality di favoreggiamento nei ...

Francesco Monte a Verissimo smentisce Eva Henger : “Vittima di ingiustizia - forse non è ancora il mio momento” : Un sabato di ordinaria follia quello che si è consumato oggi a Verissimo con ospiti prima Eva Henger e poi Francesco Monte. I due protagonisti di questo primo scorcio di Isola dei Famosi 2018, si sono ritrovati nel salotto di Silvia Toffanin per due momenti differenti ma sullo stesso argomento il "canna gate". Le accuse di Eva Henger sono ormai state lanciate nella famosa diretta dell'Isola dei Famosi e, anche al suo ritorno in Italia, ...

Eva Henger su Francesco Monte : 'Ci sono tanti filmati - lui andava fuori di testa' : 'Io non avevo scelta, se lui fuma in casa sua fa male a se stesso se lo fa in casa degli altri fa male anche agli altri': è la nuova denuncia nel salotto di 'Verissimo' di Eva Henger. L'ex naufraga ...