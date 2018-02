Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono il Festival di Sanremo 2018

Festival di Sanremo 2018 : vincono Fabrizio Moro ed Ermal Meta : E alla fine andò come sin dall’inizio si diceva che sarebbe andata. A vincere la 68esima edizione del Festival di Sanremo sono stati proprio loro: Ermal Meta e Fabrizio Moro, divenuti in questi giorni un’entità unica «MetaMoro». Non mi avete fatto niente, nonostante sia stata oggetto di contestazione in questi giorni (rischiando addirittura l’esclusione), ha superato in classifica Lo Stato Sociale e Annalisa, arrivati ...

Eurovision Song Contest 2018/ Video - Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona? Lo Stato Sociale : “Decide la Rai” : Eurovision Song Contest 2018: Video. Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona? Lo Stato Sociale: “Decide la Rai”. Le ultime notizie sulla competizione ispirata al Festival di Sanremo(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 01:35:00 GMT)

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...

Sanremo 2018 - i vincitori : primo posto per Ermal Meta e Fabrizio Moro - poi Lo Stato Sociale - terza Annalisa. La classifica completa. Ma il Festival è di Favino : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle ...

