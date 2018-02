Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto Sanremo

Sanremo 2018 : vincitori Ermal Meta-Fabrizio Moro - al 2° posto Lo Stato Sociale - al 3° Annalisa : Festival di Sanremo 2018, chi ha vinto? Ecco il nome e la classifica finale, rivelata sabato 10 febbraio su Rai1. Sanremo 2018, classifica cantanti Campioni Il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. 20° Elio e le Storie Tese 19° Mario Biondi 18° Roby […] L'articolo Sanremo 2018: vincitori Ermal Meta-Fabrizio Moro, al 2° posto Lo Stato Sociale, al 3° Annalisa proviene da Gossip e Tv.

Il messaggio di pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente : video dell’esibizione nella serata finale : La finale di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, sul palco dell'Ariston per cantare Non mi avete fatto niente dopo l'impeccabile ed apprezzatissima esibizione di venerdì sera, nella puntata dei duetti con Simone Cristicchi. Forte di una grande intesa tra i due, la coppia inedita di questo Festival di Sanremo ha portato sul palco una canzone che affronta una tematica molto importante dal punto di vista sociale. Non mi avete fatto ...

