Enrico Montesano | ' Sono vegano? Mi sono curato a tavola'

Ieri e Oggi : Carlo Conti apre su Rai 3 la stagione del ‘vintage’. Primi ospiti Rita Pavone ed Enrico Montesano : Ieri e Oggi Il 2018 avrà il sapore del vintage con Carlo Conti, che in primavera riporterà in radio e in tv La Corrida. Intanto, a partire già da questa sera, rispolvera dopo più di cinquant’anni di distanza dall’esordio Ieri e Oggi, il programma che ha trasformato prima di tutti la memoria televisiva in spettacolo, inventando un modo nuovo di fare televisione. Cinque le puntate in programma nella seconda serata di Rai 3. Ecco gli ...