Elezioni | Renzi | ' Se il Pd non vince il problema è per l' Italia'

Elezioni : domani Lorenzin presenta programma e candidati - ci sarà Gentiloni : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – domani, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, insieme ai leader dei soggetti politici co-fondatori di Civica Popolare (Lorenzo Dellai, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe De Mita e Ignazio Messina), presenterà il programma e i candidati del nuovo partito in lizza alle prossime Elezioni Politiche e Regionali. L’evento, a cui parteciperà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si svolgerà dalle ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Larghe Intese - ma quali? Renzi-Leu al 45% - bocciato patto ‘Nazareno 2.0’ : Sondaggi politici elettorali,campagna verso le Elezioni 2018: governo Larghe Intese, ma quali? Renzi-Grasso al 45%, bocciato patto Nazareno Pd-Berlusconi. Tutte le analisi(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 05:11:00 GMT)

Elezioni - Lorenzin fa campagna elettorale alle onoranze funebri. Sui social : “Ditemi che è un fake” : “Ero in prima fila alla messa del patrono, San Geminiano, e c’era anche lei. Ma il ministro Lorenzin l’ho incontrato più volte in diversi tavoli di lavoro. E adesso, visto che è candidata a Modena (all’uninominale per la coalizione di centrosinistra, ndr) ha colto l’occasione per venire a vedere una delle eccellenze della nostra città”. Non parliamo di enogastronomia o di motori, ma di pompe funebri. Nello ...

Elezioni : Renzi - appello a popolo Sì - ci dia mano e Pd sarà primo : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Se il 4 marzo davvero ci troveremo in una situazione di empasse, non basterà dire ‘un anno fa avevamo ragione'” sul Sì al referendum costituzionale, “non basterà e allora chi si è impegnato per il Sì ci dia una mano. Se questo meccanismo scatterà, allora il Pd potrà essere il primo partito”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’. “Faccio un appello al popolo ...

Elezioni : Renzi - su infrastrutture diretta Fb con Delrio/RPT : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Sulle infrastrutture propongo di fare una diretta Facebook con Delrio. Mettiamo una bella cartina dell’Italia e facciamo vedere sulle infrastrutture tutto quello che si è fatto, saremo noiosi ma faremo vedere tutto quelli che si è fatto e si sta facendo”. Lo ha detto Matteo Renzi durante ‘Matteo risponde’. L'articolo Elezioni: Renzi, su infrastrutture diretta Fb con Delrio/RPT ...

Elezioni : Renzi - non siamo ‘uomo che non deve chiedere mai’ - fatti anche errori : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Molti mi chiedono come si fa a tenere insieme un clima di orgoglio forte e grande su quello che abbiamo fatto con la necessità di ammettere con noi stessi che abbamo fatto errori. Noi non siamo ‘l’uomo che non deve chiedere mai’, quelli che non sbagliano mai. Abbiamo fatto errori ma abbiamo rimesso in moto il Paese”. Lo dice Matteo Renzi durante ‘Matteo risponde’. ...

Elezioni - Morra al mercato chiacchiera con l’immigrato : “M5S? Ma io voto Renzi. Di Maio non ha abbastanza forza” : Nicola Morra (M5S) al mercato dispensa volantini e sorrisi. Ordinaria amministrazione in campagna elettorale. Quando incrocia due giovani immigrati si frema a chiacchierare, prima si parla di calcio… quando la discussione vira in politica, però, il risvolto inaspettato: “Io voto Renzi – dice l’africano – perché Di Maio non ha abbastanza forza. Mi sta simpatico ma ci vuole grinta, è meglio” L'articolo Elezioni, ...

Berlusconi - Elezioni 2018/ “Querelo Di Maio” : scontro con Salvini su leva militare e moschee. E su Renzi.. : Silvio Berlusconi, querela a Di Maio sull'immigrazione: Elezioni 2018, scontro con Salvini su moschee, Islam e leva militare obbligatoria. A Renzi suggerisce cambio nome Pd(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:57:00 GMT)

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5s? Dialogo su 4 punti - altrimenti ciaone” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Renzi il più chiacchierato in rete Ma è Berlusconi il più cercato Elezioni - chi vince-chi perde sul web : A poco meno di un mese dalle Elezioni del 4 marzo lo scenario elettorale è più incerto che mai. I principali leader politici si rincorrono nelle solite e mirabolanti promesse da campagna elettorale mentre gli istituti di sondaggi non fanno che sfornare numeri che cambiano di settimana in settimana Segui su affaritaliani.it

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina Dell’Ombra seconda serata : Favino rischia “l’effetto Renzi” - Baglioni ha vinto le Elezioni : Il Festival di Sanremo procede a gonfie vele con il vento in poppa. Nonostante questo, ad una certa, ieri ho dovuto abbandonare la nave perché devo ancora recuperare i mesi di sonno persi con la prima puntata. Procedo quindi senza alcuna pietà. MENZIONE D’ONORE SPECIALE AD ANDREA FEBO, autore (insieme a loro) della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, accusato di aver plagiato se stesso senza essersene accorto. Il premio “rincoglionito” ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra in testa senza maggioranza - Renzi scende al 22% : SONDAGGI politici elettorali, verso le ELEZIONI 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%. Intenzioni di voto su coalizioni nazionali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:05:00 GMT)