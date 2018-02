Elezioni | ' Per tornare a crescere' | da Confartigianato un manifesto per i candidati

Elezioni - Renzi : 'Se il Pd non vince il problema è per l'Italia' : "Se non vince il Pd, questo non è un problema per il Pd, ma per l'Italia ". Matteo Renzi esorta così gli iscritti, in vista degli ultimi venti giorni di campagna elettorale, a operare per favorire la ...

Elezioni 2018 - voterò 5stelle turandomi il naso. Ma spero in una nuova legge elettorale decente : Chiuse le liste dei nominati, accuratamente scelti tra i peggiori dei pessimi, ora tocca noi. La legge elettorale obbrobrio, imposta da Matteo Renzi, ha un solo obiettivo: nauseare gli elettori da convincerli a starsene a casa. Così alle urne andranno solo i fedelissimi per assicurare che inquisiti, corrotti e anche collusi con la mafia scalino il Parlamento, ormai dominato da impresentabili e anche peggio. Eccelle Berlusconi che si schiera ...

Berlusconi : no pericolo M5S vinca Elezioni - centrodestra avrà 45% : Roma, 11 feb. , askanews, - "Non c'è più pericolo che vincano i 5 stelle" perchè "saremo in grado di portare Fi al 25% e come coalizione al 45%. Mi sembra ormai chiaro che le prossime elezioni saranno ...

Baby governatore per il Kansas - 17enni si candidano alle Elezioni : Alla fine di gennaio, il 61enne repubblicano Sam Brownback si è dimesso da governatore per assumere l'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti per la libertà religiosa nel mondo. L'eredità è stata ...

Matteo Salvini - il clamoroso siluro da destra : 'Così perderai le Elezioni Per colpa dell'Islam' : Al centrodestra per vincere, secondo i sondaggi, mancano 600mila voti . E, guarda caso, sono quelli dei 600milla islamici italiani che viste le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'' Islam ...

Elezioni/ Il programma di Visco per il nuovo governo : Ignazio Visco ha ricordato l'importanza delle riforme e ha sottolineato come i programmi elettorali potrebbero non essere adeguati alla situazione da affrontare.

Elezioni : D'ALFONSO - ''SARO' MINISTRO'' - 1.500 PERSONE NELLA CONVENTION A PESCARA : L'evento è proseguito con domande ai candidati da parte del mondo delle imprese e dell'università. Se D'ALFONSO dovesse essere eletto, in Abruzzo si andrebbe alle ELEZIONI anticipate rispetto alla ...

VERSO LE POLITICHE " Caputo sbanca al Golden Tulip GUARDA LE FOTO Elezioni decisive per il futuro del Paese : ... asset strategici per l'Italia ma soprattutto per la provincia di Caserta - dove 1 occupato su 3 lavora nella filiera - e ho impegnato ogni energia per riattivare una politica agricola comune più ...

Elezioni : Della Vedova - tanto entusiasmo per '+ Europa' : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Ovunque in giro per l'Italia c’è tanto entusiasmo per '+Europa' con Emma Bonino, tante persone che credono nell’Unione europea, nel diritto e nei diritti, nella società libera e aperta, nella ricerca scientifica, nella prosperità, nella crescita economica e nel libero me

Elezioni - cosa resta a partiti e candidati per convincere gli indecisi : Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo e dal nulla, da un tema di cronaca o di politica estera, potrebbe sbucare la trovata inattesa che potrebbe far spostare l'ago della bilancia in un senso o ...

Elezioni-Politica : La pericolosa via dello scontro totale : Assistiamo a tutti i livelli delle istituzioni a spettacoli indecenti al di sotto dei minimi standard della decenza pubblica. Si è sinceramente inconsapevoli che le realtà territoriali del Molise, e ...

Liguria - tutte le liste per le Elezioni : Ecco nome per nome e partito per partito chi sono i candidati alla Camera e al Senato nell’uninominale e nel plurinominale

