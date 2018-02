ELEZIONI Il programma di Visco per il nuovo governo

ELEZIONI : domani Lorenzin presenta programma e candidati - ci sarà Gentiloni : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – domani, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, insieme ai leader dei soggetti politici co-fondatori di Civica Popolare (Lorenzo Dellai, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe De Mita e Ignazio Messina), presenterà il programma e i candidati del nuovo partito in lizza alle prossime Elezioni Politiche e Regionali. L’evento, a cui parteciperà il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si svolgerà dalle ...

ELEZIONI - Bonafede (M5s) : “Programma copiato? Parte politica è originale - il plagio lo fanno gli altri delle nostre idee” : Il programma di governo M5s con pagine prese sa Wikipedia e da altre fonti senza citazioni? “Sono riferimenti nella Parte delle premesse, Parte dove una forza politica attinge a fonti terze” afferma Alfonso Bonafede, al termine della conferenza a Montecitorio, di presentazione delle nuove funzioni della piattaforma Rousseau. Ma queste sono riportate nel programma pentastellato, senza però che siano citate. Per Bonafede però ...

ELEZIONI 2018 - il programma della Lega di Salvini : La Lega di Matteo Salvini si presenta alle Elezioni del 4 marzo con un programma frutto della lunga opposizione agli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni). Ha realizzato un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia al quale ha aderito anche Noi con l’Italia-Udc a formare l’assetto storico del centro-destra. Pur in presenza di convergenza programmatica, i partiti ...

Rai - la bomba di Dagospia : dopo le ELEZIONI salta una testa - terremoto nello 'storico programma' : Una 'dandolata' Rai a esplosione assicurata. Su Dagospia assicura che a viale Mazzini una conduttrice stia vivendo un brutto periodo, di ansia e di attesa. Tutto rigorosamente anonimo, ma qualche ...

ELEZIONI : Battistoni (Fi) - programma per tutelare imprese e più deboli : Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Il nostro programma elettorale ha tra gli obiettivi quello di stare vicino ai più deboli e difendere gli interessi degli imprenditori italiani e dei loro lavoratori". Ad affermarlo è Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia e candidato al Senato nel collegio Viterb

ELEZIONI - programma Pd : salario minimo - “tassa” su chi non stabilizza contratti a termine - contributo affitto agli under 30 : La riduzione del costo del lavoro stabile “di un punto all’anno per 4 anni”. Un salario minimo legale per tutelare “i giovani che la sera consegnano pizze a 5 euro l’ora”. “Buonuscita compensatoria” per chi ha un contratto precario e non viene confermato. Una detrazione fiscale di 150 euro al mese “a beneficio di tutti gli under 30 con un reddito fino a 30mila euro e un contratto d’affitto sulle ...

MENTANA - “VAR CONDICIO” LA MOVIOLA POLITICA / ELEZIONI 2018 - La7 lancia un programma di fact checking : MENTANA, Var Condicio è la MOVIOLA per le Elezioni 2018. La7 sbugiarda i politici: “Faremo le pulci a tutti”. Le ultime notizie sulla nuova striscia quotidiana condotta da Marco Fratini(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:33:00 GMT)

ELEZIONI - Renzi contro l'M5S : 'Reddito cittadinanza incentivo a licenziare'. Il programma del Pd : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo ...

ELEZIONI - Matteo Renzi presenta il programma del Pd : "100% realizzabile" : Alle Elezioni politiche 2018 il Partito Democratico si presenta con un programma di coalizione condiviso con...