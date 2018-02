Ecco il tiramisù più lungo del mondo | è friulano e misura più di 260 metri

Tiramisù di pandoro : Ecco una ricetta delicata per le feste di natale : La variante del Tiramisù con le fette di pandoro, al posto dei classici savoiardi, è perfetta per le festività natalizie. Un dolce molto apprezzato sia dagli adulti che dai bambini, una ricetta perfetta per riutilizzare gli avanzi del pandoro durante o dopo le feste natalizie, portando sulla tavola un dolce sfizioso e dal gusto delicato. Gli ingredienti utilizzati per la preparazione del Tiramisù sono: 50 grammi pandoro a fette 2 uova 300 g di ...