Dragon Ball Unreal | il gioco fan made in Unreal Engine 4 di Dragon Ball si mostra in una

Gli 8 personaggi di Dragon Ball FighterZ che vorremmo nei DLC - articolo : Dragon Ball FighterZ è disponibile da qualche giorno su console e PC. L'ultimo picchiaduro di Arc System Works - parliamo dei creatori di BlazBlue e Guilty Gear - è riuscito a far innamorare non soltanto noi ma anche una larga fetta di appassionati dell'opera di Toriyama e del genere di riferimento. Seguendo la scia dei più recenti e apprezzati fighting game (basti pensare a Mortal Kombat X, Injustice 2 e Street Fighter V), anche per la nuova ...

Bandai Namco guarda al futuro - i progetti dopo Dragon Ball Fighterz : L'arrivo sul mercato di Dragon Ball Fighterz era un momento molto atteso per Bandai Namco: il brand legato ai combattimenti tra i Sayan e tutte le razze partorite dalla mente di Akira Toryiama è infatti uno dei gioielli del publisher nipponico, che garantisce sempre introiti costanti ad ogni nuova iterazione. Una sostanziosa boccata d'aria che però non riesce a rimediare a una situazione economica che si dimostra essere in discesa: l'ultimo ...

In Giappone Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch ha venduto più della versione PS4 : La versione PS4 di Dragon Ball Xenoverse 2 è stata pubblicata con un anno di anticipo rispetto a quella per Nintendo Switch, eppure come ci racconta Mynintendonews quest'ultima versione ha venduto più di quella per la console Sony.Il gioco per Switch ha piazzato 110.217 copie mentre quella PS4 ne ha vendute 108.227.Il gioco per Switch si appresta inoltre a battere anche le vendite del primo capito di Xenoverse uscito per PS3. Cosa ne pensate di ...

8 bit : Dragon Ball FightersZ : DragonBall è un brand storico, che attrae milioni di fan grazie alla serie tv anime, ai manga e ai titoli videoludici, che vanno dai più famosi, come la saga Budokai Tenkaichi, ai più recenti, come gli xenoverse.Questa volta però, FightersZ (Bandai Namco) esprime un nuovo concept dei combattimenti, rimuovendo la terza dimensione per trasformarlo in un vero e proprio picchiaduro, come lo possono essere, per intendersi, titoli come Mortal Kombat o ...

Dragon Ball FighterZ : registrato un calo di giocatori su PC : Il nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato all'universo di Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori e la stampa specializzata. Anche sulle pagine di Eurogamer.it è comparsa una recensione piuttosto positiva, tuttavia sembra che in seguito all'entusiasmo iniziale il titolo stia cominciando a perdere giocatori.Infatti, come segnalano i colleghi di VG247, stando a quanto emerso su Steam Charts è ...

Dragon Ball FighterZ Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Dragon Ball FighterZ aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Dragon Ball FighterZ per PC Windows. Dragon Ball FighterZ Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Dragon Ball FighterZ per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? […]

Dragon Ball Super : importanti novità da Fuji TV Video : Nelle ultime ore sono giunte importanti novita' da parte dell'emittente Fuji TV riguardo #Dragon Ball Super, il sequel ufficiale della serie Z che per quasi tre anni ha tenuto compagnia milioni di telespettatori di tutto il mondo. Come è oramai noto, il Super dovrebbe terminare le trasmissioni [Video] il prossimo Aprile, con la fine della saga del Torneo del Potere. L'annuncio su Twitter da parte della produzione, aveva allarmato i fan ...

Dragon Ball Super : cosa ci aspetta dopo la fine della serie? Video : cosa ci aspetta dopo la fine di #Dragon Ball Super? A chiederselo sono i numerosi fan del fortunato cartone giapponese che ha fatto incredibili proseliti in madrepatria e nel resto del mondo. dopo quasi tre anni di trasmissione, è ufficiale la notizia che vuole il termine delle trasmissioni in Giappone il prossimo 25 Marzo con l'episodio 131. #Dragon Ball Super è la quarta serie canonica del franchise, dopo Dragon Ball, la serie Z e il Kai ...

Dragon Ball FighterZ : nuovi costumi per i personaggi in arrivo grazie al modding : Dragon Ball FighterZ è da poco giunto sul mercato e già si sono radunate community di modder intenti a realizzare nuovi costumi per il roster del gioco, riporta Dualshockers.Abbiamo infatti Vegeta nella sua armatura Saiyan Saga, Goku Super Saiyan 3, Full Power Frieza e le forme base di Goku, Vegeta, Gotenks, Gohan e molto altro ancora. E' possibile scaricare le mod a questo indirizzo, dove troverete le annesse istruzioni ...

Dragon Ball FighterZ e gli easter egg : i colori alternativi dei personaggi nascondono dei riferimenti : Dragon Ball FighterZ è stracolmo di easter egg di ogni tipo, dalle Conclusioni Drammatiche alle semplici intro di ogni personaggio: ma avevate notato che anche i colori alternativi dei lottatori nascondono dei non troppo velati riferimenti al manga e anime di Akira Toriyama? Abbiamo scovato alcuni di questi riferimenti e siamo pronti a riportarveli. In particolare, in questo caso, ci concentreremo sui costumi classificati come "Colore 02" per ...

Dragon Ball FighterZ Recensione - una nuova era per i tie-in nipponici : Che Dragon Ball FighterZ fosse un titolo completamente diverso, rispetto a ciò che l’industria di tie in nipponici ci ha abituato in questi anni, lo si era ampiamente capito dalle immagini trasmesse durante il suo primo annuncio all’E3 2017: era la conferenza Microsoft e, nel marasma di giochi e partnership esclusive annunciate dal colosso di Redmond, spuntarono le prime sequenze gameplay di questa perla assoluta targata Bandai Namco e ...

Dragon Ball FighterZ : distribuite 2 milioni di copie : Arrivano i primi risultati per l'apprezzato Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Bandai Namco e Arc System Works, già recensito sulle pagine di Eurogamer.it.Come segnala DSOGaming, il publisher ha rivelato che Dragon Ball FighterZ ha già distribuito due milioni di copie in tutto il mondo. Inoltre, è stata resa disponibile una patch secondaria per la versione PC, del peso di circa 2,8 GB, che interviene a correggere un particolare ...

Dragon Ball FighterZ tra sorprese e segreti : Goku e Vegeta SSJ Blue nello Story Mode - ecco come averli : Molti giocatori di Dragon Ball FighterZ avranno ormai terminato ampiamente lo Story Mode del nuovo picchiaduro di Arc System Works: la storia del gioco si divide, come sappiamo, in tre differenti archi narrativi e, nel corso di questi, si possono utilizzare quasi tutti i personaggi del roster e farli crescere in un piccolo sistema di progressione. Goku e Vegeta però, complice un escamotage narrativo, non sono in grado di diventare Super Saiyan ...

Il datamining di Dragon Ball FighterZ anticipa l'arrivo di nuovi personaggi : Dragon Ball FighterZ è arrivato sul mercato solo da qualche giorno, ma in molti pensano già al futuro del gioco sviluppato da Arc System Works e a cosa potranno contenere i DLC previsti per il titolo.Come riporta Gaming Bolt, potremmo già avere qualche indicazione sui prossimi contenuti in arrivo per Dragon Ball FighterZ. Alcuni utenti hanno curiosato tra i file della versione PC del gioco, trovando numerosi riferimenti a possibili nuovi ...