Dopo Sanremo il duo Meta-Moro è pronto per l’Eurovision

: Vincenzo Mollica mi chiese: “Cos’è per te l’essenziale?”. Io risposi “salire sul palco”. Dopo cinque anni, è ancor… - mengonimarco : Vincenzo Mollica mi chiese: “Cos’è per te l’essenziale?”. Io risposi “salire sul palco”. Dopo cinque anni, è ancor… - stanzaselvaggia : Dopo la sconfitta a Sanremo, Elio e le storie tese si candideranno a Bolzano. #sanremo 2018 - rtl1025 : #ErmalMeta e #FabrizioMoro dopo la vittoria a #Sanremo2018: “Nessun senso di rivalsa solo gioia e amicizia”… -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Ieri sera sui social era già in corso una svolta: non ci si chiedeva più tanto chi avrebbe vinto2018, quanto chi avrebbe rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Con una prospettiva già internazionale e la fame di un premio che non ci arriva da tanto. Da qualche anno il festival europeo è tornato ad avere la sua importanza anche in Italia, diventando persino un cult. Da sempre il concorrente di casa nostra viene scelto in base alla classifica sanremese: ci va di diritto il primo classificato, salvo qualche caso di rinuncia (per esempio, due anni fa, ci andò Francesca Michielin al posto degli Stadio). Lo scorso anno, con Francesco Gabbani e Occidentali’s Karma, si sperava di fare il botto (anche perché i pronostici lo davano per favorito) e invece è arrivato solo un sesto posto. Il problema è che, proprio nella passata edizione, l’Eurovision ha ...