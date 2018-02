Donne & Scienza | Silvia Piranomonte | la ricercatrice che da precaria contribuì alla

Palermo - nasconde una microcamera nel bagno di H&M per spiare le Donne : Filmava di nascosto le donne che usufruivano della toilette del negozio H&M, in via Ruggero Settimo, a Palermo. Un uomo - che aveva piazzato una microcamera sotto al lavandino dell'esercizio commerciale - adesso è...

Uomini&Donne : Mariano Catanzaro criticato dall'ex fidanzata Video : Nelle puntate di questa settimana ci sono stati tanti colpi di scena negli studi televisivi di Uomini&Donne.Nelle registrazioni andate in onda del trono over, l'opinionista Tina Cipollari ha voluto regalare una cena romantica con un gigolò a Gemma Galdani e Anna Tedesco, dopo essere andata via a causa di Giorgio Manetti, ha deciso di tornare per rimettersi in gioco. per quanto riguarda il trono Classico, invece, ci sono state tante novita' ...

Uomini&Donne : il tronista Paolo non si è presentato in studio Video : Il programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi è molto to dal pubblico italiano. Sia il trono Over che Classico regalano sempre delle emozioni e il merito è di coloro che si mettono in gioco per trovare l'anima gemella. In questi giorni Gemma Galgani sta cercando di riconquistare Giorgio Manetti mentre i giovani tronisti -Sara Affi Fella, Nilufar Addati, #Paolo Crivellin e Niccolò Brigante- stanno conoscendo i rispettivi ...

Uomini&Donne : Mariano Catanzaro sul trono e Sonia Lorenzini torna single Video : Negli studi televisivi di Cinecitta' c'è aria di novita'. Il fedele pubblico di Uomini&Donne segue con interesse e curiosita' le vicende che hanno come protagonisti coloro che decidono di mettere in gioco i propri sentimenti. Il trono Over riscuote sempre un grande successo grazie alla storia tormentata di Gemma Galdani e George Manetti. Il trono Classico, invece, ha le telecamere puntate sui giovani tronisti che hanno la possibilita' di ...

Napoletano - 24 anni : ecco chi è il nuovo tronista di Uomini & Donne : Mariano Catanzaro ritorna a Uomini e Donne. Il 24enne Napoletano fa il suo terzo ingresso nel programma di Maria De Filippi, dopo aver intrapreso una carriera da modello e attore. Dopo essere apparso ...

Uomini&Donne - Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati : 'Non sarebbe giusto cadere più in basso' : fate sentire al mondo che voi ESISTETE ... non smettete mai di credere nei vostri sogni e siate felici ... FELICI DA FARE SCHIFO #me Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@Sonia__Lorenzini) in data: ...

Uomini&Donne - Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati : "Non sarebbe giusto cadere più in basso" : MILANO ? Da tempo circolava la voce, fra sospetti e mezze rivelazioni via internet, ma ora l?addio fra gli ex ?Uomini e donne? Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono...

Anticipazioni Uomini&Donne - Gems spiazza : ecco cosa ha fatto per riavere George Video : eccoci con un nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni sul dating show di canale 5. A grande sorpresa, ieri pomeriggio 14 dicembre 2017, sono state registrate le nuove puntate del Trono Over [Video]. A quanto pare, la pausa natalizia è stata rinviata di una settimana. Ma cos'è successo in studio? Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutti gli spoiler. Trono Over: Gemma fa una sorpresa a Giorgio Nello studio Elios di Roma sono accaduti diversi ...

Uomini&Donne : polemiche sul trono di Sara Affi Fella Video : Dopo i tronisti Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini sono arrivati nello studio di Uomini&Donne altri giovani che hanno preso il loro posto. Il #Tronista Niccolò Brigante è un 23enne siciliano ed è la prima volta che si mette in gioco davanti alle telecamere. Per quanto riguarda il trono femminile, Maria De Filippi ha dato la possibilita' di fare quest'esperienza a Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Entrambe sono gia' note al ...

