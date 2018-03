Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Le Donne protagoniste fra teatro e scienza : Al Planetario Infini.To, invece, si potrà scoprire il ruolo ed il rapporto delle donne con la scienza grazie all'incontro " Universo al femminile " che presenterà anche immagini immersive della ...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Equilibrio e territorio - sempre più protagoniste le Donne della birra. : Guardate finora con 'sufficienza' dal mondo maschile, stanno dimostrando invece tutte le capacità per far ritornare la birra alle sue origini, non dimentichiamolo, tutte femminili.

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Donne protagoniste della scienza - è la giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

In Lucifer 3×12 - Marcus scende a patti col Diavolo ma le Donne sono le vere protagoniste (promo 3×13) : Dopo una lunga pausa, Lucifer 3x12 riparte esattamente da dove era terminato lo scorso episodio. La rivelazione sulla vera identità di Marcus Pierce e il suo comportamento eccessivamente strano comporteranno delle conseguenze per il Diavolo e gli altri personaggi. Primo fra tutti, lo stesso Lucifer, convinto che Marcus "Caino" Pierce sia stato inviato dal Padre, ridandogli le ali nel deserto e rimuovendo il suo vero volto demoniaco. O almeno ...