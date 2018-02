Donna scomparsa Arezzo | nessun indagato

Donna scomparsa in Toscana : la polizia indaga tra Napoli e Salerno : Arriveranno tra cinque giorni lavorativi, dunque non prima di giovedì, i dati relativi all'attività sui social di Susy Paci, la 49enne di Subbiano , Arezzo, scomparsa dal 23 gennaio scorso. La ...

A Terzo Indizio la storia di Elena Ceste - la Donna scomparsa a Costigliole d'Asti : Quarto Grado mostra in esclusiva una clip de "Il Terzo Indizio " , programma condotto dall'attrice Barbara De Rossi , incentrato proprio su casi di cronaca nera che hanno come protagoniste le donne. ...

Scomparsa di Luciana : la Donna era sfinita dalla mania di accumulo del marito Video : #Luciana Fantato è #Scomparsa da Gambolò, in Provincia di Pavia, il 17 novembre 2017. Un caso strano che comincia con il bizzarro biglietto che la donna lascia in casa proprio prima di sparire: un appunto su come utilizzare la lavatrice. Una strana storia Per questo e altri motivi, la situazione appare subito anomala. Vengono tirate fuori anche delle lettere minatorie che erano state ricevute da Luciana ben tre anni fa. Probabilmente epistole ...