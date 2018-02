Donadoni contro Valeri | dal mani di D’Ambrosio alla gestione dei cartellini | il tecnico

Diretta/ Napoli Bologna - risultato finale 3-1 - info streaming video e tv : furia Donadoni contro Mazzoleni : Diretta Napoli Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, risultato live: partita facile per Sarri ma occhio allo scherzo di Verdi.

Diretta/ Napoli Bologna (risultato finale 3-1) info streaming video e tv : furia Donadoni contro Mazzoleni : Diretta Napoli Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la partita di Serie A al San Paolo (28 gennaio)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:13:00 GMT)

Verdi - a Bologna sentimenti opposti. Tifosi chiedono al giocatore di restare e si scagliano contro Donadoni : Simone Verdi è tornato ieri atterrando atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna. Per il giocatore terminata la settimana di vacanza a Dubai ed oggi ritorno agli allenamenti con i suoi compagni di squadra. Ma questa potrebbe essere una delle ultime da calciatore rossoblù se non addirittura l’ultima. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in queste ore […] L'articolo Verdi, a Bologna sentimenti opposti. Tifosi ...

Verdi - a Bologna sentimenti opposti. Tifosi chiedono al giocatore di restare e si scagliano contro Donadoni : Simone Verdi è tornato ieri atterrando atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna. Per il giocatore terminata la settimana di vacanza a Dubai ed oggi ritorno agli allenamenti con i suoi compagni di squadra. Ma questa potrebbe essere una delle ultime da calciatore rossoblù se non addirittura l’ultima. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in queste ore […] L'articolo Verdi, a Bologna sentimenti opposti. Tifosi ...