Don Bosco | un personaggio speciale

CUNEO/ Risate assicurate al Don Bosco venerdì sera con la Compagnia della Calzamaglia : Biglietto singolo ' 7,00; abbonamento intera stagione , 11 spettacoli, ' 60,00; abbonamento 6 spettacoli ' 35,00. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria della Sala della Comunità Cinema ...

I sogni di Don Bosco - quelli che piacevano anche ai laici : Sognare è lecito. anche nella Chiesa. C’è chi sognava da tempo un Papa come Jorge Mario Bergoglio: pauperista e attento agli scartati del pianeta. C’è chi, invece, soprattutto nelle gerarchie ecclesiastiche, sogna che questo pontificato sia archiviato rapidamente e che resti soltanto come una parentesi nella bimillenaria storia della Chiesa cattolica. C’è ancora chi, come il popolo di quell’Argentina che ha dato i natali a Bergoglio, sogna un ...

Basket C Gold - Il Valdarno batte in casa il Don Bosco : Una sconfitta che fa male al Don Bosco, La Cronaca Nei rossoblù di casa coach Roberto Russo sceglie il quintetto base composto da Creati, Orsini, Graziani, Bianco e Fantoni . In casa valdarnese ...

Oria. Resi noti i nome degli ospiti della ventunesima festa di San Giovanni Bosco organizzata dall'Ass.ne S.I.N.G. " Casa Don Bosco onlus. : La storia di Sofia alla fine è un dramma familiare che si è trasformato in un caso di stato per una serie di fattori: ignoranza e cialtroneria, una certa sfiducia nella scienza, ma anche il ...

Le Mura Spring - ritorno alla vittoria con Don Bosco Figline : Le Mura Spring Lucca - Basket Don Bosco Figline 63-50 (11-11; 25-24; 41-38) LE Mura Spring LUCCA : Nottolini F. 9, Doda C. 7, Favilla G. 7, Mandroni M. 13, Morettini S. 4, Rapè C. 2, Bonciolini A. 6, ...

Cuneo - al Don Bosco torna la rassegna di teatro dialettale piemontese : Le più note compagnie di teatro amatoriale di Cuneo e dintorni rallegreranno per undici settimane gli appassionati del teatro dialettale, che potranno godersi gli spettacoli di quello che è ormai ...

Open week e open day presso l'Istituto Comprensivo "Don Bosco " Manzoni" : Flop Epifania e 2 giugno Condividi Tweet Le notizie più commentate Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande tifoso della Fidelis ...

Uccisa e abbanDonata in una valigia nel bosco : nel DNA sul borsone il volto dell’assassino di Franca : Uccisa e abbandonata in una valigia nel bosco: nel DNA sul borsone il volto dell’assassino di Franca Franca Musso, 54enne separata, era scomparsa da Tronzano nel 2016. Il suo corpo ridotto a un mucchio di ossa è stato trovato rinchiuso in una valigia abbandonata nelle campagne del Vercellese. A rivelare l’identità dell’assassino, nei prossimi giorni, […] L'articolo Uccisa e abbandonata in una valigia nel bosco: nel DNA sul ...

Uccisa - sezionata in 10 pezzi e gettata nel bosco. Il giallo della Donna uccisa nel veronese : È stata uccisa altrove, sezionata in almeno 10 pezzi e trasportata con dei sacchi la donna i cui resti sono stati trovati nel veronese in mezzo ai campi a Valeggio sul Mincio tra Vento e Lombardia. Secondo fonti dei carabinieri, il corpo è stato 'ricostruito' completamente quindi non sono sparite parti mutilate.Chi ha ucciso lo ha fatto altrove, ha trasportato sul luogo del ritrovamento i resti - il corpo sarebbe stato tagliato ...

«Segata in dieci pezzi - gettata nel bosco» Il giallo della Donna uccisa a Verona : È stata uccisa altrove, sezionata in almeno dieci pezzi, gettati a semicerchio in un raggio di cinque metri, e trasportata con dei sacchi la donna i cui resti sono stati trovati in mezzo ai campi a Valeggio sul Mincio. Delitto risalente a 24/48 ore fa

Gualdo Tadino - incidente in viale Don Bosco : giovane trasferito a Perugia Scontro tra due auto alle prime ore del 25 dicembre : Gualdo Tadino incidente stradale in viale Don Bosco. A rimanere gravemente ferito un ventenne, M. R. che, con il suo mezzo, è andato a sbattere contro un'altra auto, il cui conducente è uscito illeso. ...

Riaperta a Bastia Umbra la Scuola Primaria Don Bosco : Bastia Umbra Stamani si è svolta la cerimonia di riapertura della Scuola Primaria Don Bosco, dopo il rientro delle 15 classi di alunni ed insegnanti nella sede di via Roma. Erano stati trasferiti a ...

Torneo di calcio di beneficienza “Insieme… vinciamo tutti” al campo dell’oratorio Don Bosco sabato 16 dicembre 2017 a Castellaneta : Castellaneta – L’associazione Castellaneta Rinasce organizza il Torneo di calcio “Insieme… vinciamo tutti” sabato 16 dicembre 2017 alle ore 20:00 presso il campo dell’oratorio Don Bosco di Castellaneta. Al Torneo prendono parte i ragazzi provenienti da diversi Paesi, ospitati dai…Continua a leggere →

Basket C Gold - Un bel Don Bosco cede con onore alla capolista Siena (FOTO) : alla fine i due punti prendono la via di Siena, nonostante l'ottima rimonta Don Bosco nel quarto finale, quando i ragazzi di Russo sfiorano una clamorosa rimonta LA CRONACA Nella Pallacanestro Don ...