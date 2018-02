Domenica 11 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Domenica 11 febbraio : discesa rinviata. Carolina Kostner regala la finale all’Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di Domenica 11 febbraio. Le medaglie assegnate e le classifiche : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di domenica 11 febbraio. SNOWBOARD Slopestyle maschile 1) Redmond Gerard (Stati Uniti) 2) Max Parrot (Canada) 3) Mark McMorris (Canada) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi DI PyeongChang 2018 CLICCA QUI PER I podi E I risultati DI IERI (SABATO 10 FEBBRAIO)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Domenica 11 febbraio : discesa rinviata. A breve Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Stasera in TV : programmi e film oggi in tv Domenica 11 febbraio 2018 : Cosa fanno Stasera in TV? Che cosa c’è di bello Stasera in tv, domenica 11 febbraio 2018? Ecco tutto ciò che troveremo sui canali Rai, la programmazione Mediaset e altre reti in chiaro per quest’oggi domenica 11 febbraio 2018 Stasera in TV. Vi segnaliamo alcune delle proposte televisive delle reti in chiaro, in particolare i film e i programmi in onda in prima serata. La programmazione potrebbe subire delle modifiche. Scopri di seguito ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Domenica 11 febbraio : discesa rinviata. Tumolero outsider - Hofer mina vagante nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (Domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Sono 23 gli italiani in gara oggi domenica 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grande attesa per la discesa libera con Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer. Si spera nell’impresa di Nicola Tumero sui 5000m di speed skating, Kevin Fischnaller può rimontare nello slittino. Attenzione a Lukas Hofer e Dominik Windisch nella sprint di biathlon. Imperdibile Carolina Kostner nel team event insieme alle due coppie ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (Domenica 11 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi domenica 11 febbraio si assegnano ben 7 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata letteralmente infinita, ore appassionanti in compagnia sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud: i più grandi campioni del circuito si daranno battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie. Una delle gare più attese sarà sicuramente la discesa libera maschile, un evento imperdibile che apre il Programma di sci ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : seconda giornata - Domenica 11 febbraio - . Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Tutta la giornata sarà trasmessa su Supertennis , che offre la possibilità di seguire tutto anche in streaming sul sito ufficiale o sull'app. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Domenica 12 febbraio : Paris e Fill ci provano in discesa. Tumolero outsider - Hofer mina vagante nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : seconda giornata (Domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : giornata decisiva domani (domenica 11 febbraio) nella sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto netto, dovrà vedersela contro Carla Suarez ...

TOO SHORT TO WAIT - Il programma di Domenica 11 febbraio : Sevan di Valerio Orlando ci racconta di chi sogna una vita normale, ma è costretto a lasciare il proprio paese a causa della guerra e La Linea di Federico Gasca e Federico Silvano descrive un mondo ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di Domenica 11 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player . Programma, orari e tv di domenica 11 febbraio domenica 11 febbraio 08.40 Finlandia vs USA 13.10 Canada vs ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le ... : Andrea Giovannini , 15° a Kolomna, è ottavo in Cdm, mentre Davide Ghiotto , 6° in Russia, è 12° nella graduatoria di Coppa del Mondo. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiSport+HD ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di Domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare ... : ... clicca qui per la cronaca, sembra tutto apparecchiato per la tripletta del fuoriclasse nato a Sonneberg nel 1989, ma le sorprese nel mondo dello Slittino sono sempre all'ordine del giorno. Alle sue ...