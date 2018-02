Doccia fredda per Netanyahu | il patto tra Vladimir d' Arabia e l' Iran in Siria

Amore Criminale chiude? Doccia fredda dopo la puntata condotta dalla Pivetti : Amore Criminale , gli ottimi ascolti e il grande seguito sui social saranno sufficienti a salvare il programma di Rai3 ? La trasmissione, ora condotta da Veronica Pivetti, rischia di chiudere , dopo ...

Doccia fredda nel passaggio dal P10 a Huawei P11 : delusione sullo schermo? : Potrebbe arrivare una vera e propria Doccia fredda per coloro che sono in attesa di grosse novità attraverso la scheda tecnica del nuovo Huawei P11. In tanti si aspettano grandi passi in avanti rispetto a quanto toccato con mano poco meno di un anno fa con Huawei P10, al dì là di quelle che saranno le scelte del produttore asiatico sul nome del nuovo top di gamma (qui trovate tutti gli approfondimenti del caso), ma a quanto pare su un aspetto ...

Doccia fredda Samsung Galaxy S8 e S7 : da gennaio addio ad un’amata funzione : Prossima grave perdita per Samsung Galaxy S8 e S7, vista la decisione del produttore di disfarsi di una delle funzionalità più interessanti del servizio 'Samsung Cloud', ovvero l'opzione che consentiva di effettuare il backup ed il ripristino delle app installate a bordo, e di tutti i dati relativi, su server online. A partire da gennaio 2018, e più precisamente dal giorno 11, come si legge su 'Reddit' (potete trovare la comunicazione ...

Pomeriggio 5 - Bossari : la gelosia per Filippa e la Doccia fredda sul ritorno in Tv : Pomeriggio 5, Daniele Bossari si confessa a Barbara d’Urso: la gelosia per Filippa e la doccia fredda sul ritorno in Tv Daniele Bossari si confessa a Barbara d’Urso e non solo. Il trionfatore del Grande Fratello Vip, prima di essere accolto nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, si è infatti esposto anche in una diretta […] L'articolo Pomeriggio 5, Bossari: la gelosia per Filippa e la doccia fredda sul ritorno in Tv ...

Weinsten - la bomba di Pamela Anderson : Doccia fredda per le vittime : Anche Pamela Anderson ha detto la sua sul caso Weinstein. "Sai a cosa vai incontro se entri da sola in una stanza d'...

Doccia fredda a Bologna : multa : Sono tre le società di serie A multate dopo i match del weekend. SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 1.485,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e per lancio di un oggetto ...

Clamoroso gol del portiere al 95' : Brignoli è la Doccia fredda per Gattuso - Benevento-Milan 2-2 : Il primo punto in serie A dei sanniti arriva per il gol del portiere al 95'. Rete di Bonaventura nel primo tempo, a inizio ripresa pari di Puscas e nuovo vantaggio rossonero con Kalinic. Rosso a Romagnoli e finale con sorpresa nella coda