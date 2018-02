Diretta Cremona Venezia risultato finale 83-85 info streaming video e tv | fine gara!

Diretta / Pistoia Cremona (risultato finale 76-65) : importante vittoria per la The Flexx! (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Cremona: risultato finale 76-65. importante vittoria in chiave per la salvezza per la The Flexx, che batte una Vanoli in gran ritmo e allunga il suo vantaggio sulla Vuelle(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:39:00 GMT)