DIODATO E ROY PACI Video | Adesso | il duetto più riuscito Sanremo 2018

DIODATO e Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 (video) con Adesso - un “carpe diem” in musica : Diodato e Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 sono sempre più convincenti serata dopo serata. Dopo un pericoloso inizio nella zona rossa, i due artisti hanno spiccato il volo verso la parte più alta della classifica, contraddistinta dal colore blu. Un grande successo anche per Claudio Baglioni, che ha dimostrato quanto fosse sensato decidere di non fare una gara a eliminazione, ma di permettere a tutti e 20 big in gara di proporre i propri ...

Sanremo 2018 - DIODATO e Roy Paci in sala stampa : Che poi lascia la parola a Roy Paci: "Ho iniziato a immergermi nel mondo sonoro di Antonio, che non è un mondo semplice. Sono andato a scavare in quello che era il nostro passato: sentivo dentro ...

DIODATO e Roy Paci/ Video - "Adesso" : ancora nella parte alta della classifica del Festival (Sanremo 2018) : Diodato e Roy Paci, Video "Adesso": ancora nella parte alta della classifica sono gli outsider del Festival della musica italiana. Riusciranno anche a vincere? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:04:00 GMT)

DIODATO e Roy Paci : "Bisogna vivere l'adesso per avere meno rimpianti - questa la nostra canzone" | VIDEOINTERVISTA : Prima volta a Sanremo per il trombettista, mentre il cantante di Aosta torna dopo 4 anni dal secondo posto tra le Nuove...

DIODATO e Roy Paci duetto con Ghemon / "Adesso" : la nuova versione con la strofa inedita (Sanremo 2018) : Diodato e Roy Paci canteranno insieme al rapper Ghemon "Adesso" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:09:00 GMT)

DIODATO e Roy Paci a Sanremo con Ghemon apportano l’unico contributo rap alla kermesse (video) : Diodato e Roy Paci a Sanremo raccolgono sempre più consensi puntata dopo puntata. I due artisti sono partiti quasi in sordina, per poi ricevere il plauso della Sala Stampa che gli ha regalato il biglietto per la zona blu della classifica (quella col più alto indice di gradimento). In questa serata dei duetti Diodato e Roy Paci hanno voluto al proprio fianco Ghemon, dando finalmente spazio anche al mondo del rap, totalmente escluso in questa ...

Adesso di DIODATO e Roy Paci - significato e testo : la canzone è un invito a cogliere l’attimo : testo e significato di “Adesso”, il brano di Diodato e Roy Paci in gara tra i 20 Big al Festival di Sanremo 2018. L’inedito duo porta all’Ariston un pezzo che invita a cogliere e vivere il momento. Al Festival di Sanremo 2018 un duetto inedito tra Diodato ed il celebre trombettista Roy Paci Tra i 20 artisti in gara nella categoria “Campioni” della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, troviamo un ...

DIODATO E ROY PACI DUETTO CON GHEMON/ "Adesso" : una strofa in più per il rapper (Sanremo 2018) : DIODATO e Roy PACI canteranno insieme al rapper GHEMON "Adesso" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:42:00 GMT)

DIODATO e Roy Paci : non abbiamo in programma un tour insieme - ma chissà : Il duo in gara al Festival con 'Adesso' parla del duetto con Ghemon e della classifica della seconda serata.

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big - terza serata : pronostici - rimonta per DIODATO con Roy Paci : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della terza serata: ancora favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro?Vincitore, il pronostico: in salita Diodato con Roy Paci, cala per Nina Zilli.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:15:00 GMT)

Venerdì 9 a Casa SIAE arrivano lo Stato Sociale - DIODATO e Roy Paci : L'intervista sarà in live streaming sui canali di iCompany e Rockol. Agi Casa SIAE, Sanremo Il programma completo del 9 febbraio Ore 11.00: Viva l'Italia Viva Sanremo Riccardo Luna, Direttore di AGI, ...

Sanremo2018 - la classifica della sala stampa : promossi Ron - DIODATO e Roy Paci - bocciati Elio e Nina Zilli : Alla fine della seconda serata, Baglioni ha rivelato il posizionamento per fasce dei 10 Big in gara, in base al voto della giuria della sala stampa, che vale per il 30%. Nella zona blu, la più alta, ...

DIODATO e Roy Paci/ Video - Adesso : "Canzone antica" per il web (Sanremo 2018) : Diodato e Roy Paci si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Adesso", che ha conquistato la fascia rossa della classifica. Tornano sul palco per la seconda serata.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:05:00 GMT)

DIODATO e Roy Paci a Sanremo 2018 con Adesso (video) - decisi ad uscire dalla zona rossa : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 hanno presentato ieri sera il loro inedito Adesso, accompagnati sul palco da diversi musicisti. La performance del cantautore di Aosta e del trombettista siciliano infatti è stata ulteriormente impreziosita dal contributo di alcuni strumentisti, sul palco insieme ai due big e all’orchestra, diretta da Vincenzo Presta. Diodato ha composto un brano che vuole essere un vero e proprio incoraggiamento a cogliere ...