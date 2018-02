Di Maio | governo M5s assumerà 10mila tra medici e infermieri

Di Maio - M5s al governo o il caos : ANSA, - ROMA, 8 FEB - "Gli scenari post voto sono due: o il M5s va al governo o il caos". Lo dice Luigi Di Maio in un videomessaggio su Facebook. "Renzi e Berlusconi - aggiunge - hanno capito che ...

Di Maio : 'Noi decisivi per il governo - non faremo scambi di poltrone' : Da Forza Italia Paolo Romani sottolinea: in Senato abbiamo la maggioranza. Per la Camera ci mancano 7 deputati. Su una possibile alleanza con i Cinquestelle, il leader di LeU Grasso commenta: M5s non ...

Di piazza e di governo. Di Battista con il camper a caccia delle piazze - Di Maio in grisaglia sul fronte istituzionale : Da una parte c'è Luigi. Stringe mani alle associazioni di categoria, parla di sviluppo agli imprenditori, va a rassicurare i finanzieri londinesi, incontra attivisti nei teatri, organizza cene di fund raising. Dall'altra Alessandro, che fa salire su un camper la compagna e il figlio appena nato e parte per un mese di tour, tra piazze, palchi, bagni di folla, contatto con la sua gente.Due strade diverse e parallele, destinate ad ...

M5s - Di Maio : 'Mai parlato di un governo di larghe intese' : "Mai parlato di un governo di larghe intese". Così Luigi Di Maio smentisce di aver parlato, nel corso di alcuni incontri a Londra con investitori, di un governo fatto con tutti i partiti, nel caso in ...

Reuters : «Di Maio disponibile a governo con Pd - Fi e Lega». Ma lui smentisce : L’agenzia cita una fonte che era all’incontro a Londra tra il leader 5Stelle e i rappresentanti dei maggiori fondi di investimento. Lui: «Quanto riportato non è vero, forse problema di traduzione»

Elezioni - fonte Reuters : “Di Maio disponibile a governo con Pd - Fi e Lega”. Lui : “Falso - mai parlato di inciuci” : Luigi Di Maio “ha detto che, se le Elezioni porteranno ad uno stallo politico, prevede una maggioranza di governo a quattro costituita da M5s, Pd, Forza Italia e Lega”. Secondo una fonte anonima citata dall’agenzia Reuters, il leader del Movimento 5 stelle avrebbe parlato della disponibilità del suo partito alle larghe intese di fronte agli investitori internazionali incontrati mercoledì a Londra. “Quanto riportato non ...

Il M5S alla sfida per il governo - Luigi Di Maio in diretta su La7 «100 seggi nell’uninominale» : Il candidato premier pentastellato ospite della trasmissione in prima serata su La7 all’indomani dell’ufficializzazione delle liste

