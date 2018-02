Di Francesco | ' Siamo cresciuti in mentalità Ünder può diventare un leader'

CARLO DI Francesco/ Compagno di Fiorella Mannoia - la cantante : "Lui c’è ancora. Siamo aperti - non chiusi" : CARLO Di FRANCESCO è il Compagno di Fiorella Mannoia, una delle super ospiti italiane della serata finale del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, condotta da Claudio Baglioni.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:36:00 GMT)

Marco Balestri/ Video - "Francesco Monte è un cogl...." - la Panicucci "grazie - siamo in diretta!" : A far adirare Federica Panicucci oggi ci ha pensato il suo ospite Marco Balestri che, commentando l'Isola dei Famosi e il canna gate si è lasciato sfuggire una parola poco consona all'ora(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:37:00 GMT)

Roma - Monchi : 'Di Francesco? Siamo convinti di lui' : Parola a Premium Sport del direttore sportivo della Roma Monchi nel pre-partita a Verona: '' In Spagna meno pressioni rispetto all'Italia? Beh posSiamo chiederlo a Zidane che sei mesi fa ha vinto ...

PAPA Francesco IN CILE E PERÙ/ Incontri in diretta streaming video : "senza connessione con Gesù siamo vecchi!" : PAPA FRANCESCO in CILE e PERÙ, diretta streaming video: Incontri, Santa Messa e programma di oggi 18 gennaio. Il saluto a Santiago, arrivo a Lima.

Papa Francesco : "Ho paura di una guerra nucleare - siamo al limite" : Il Pontefice regala ai giornalisti una foto scattata a Nagasaki dopo la bomba atomica: ritrae un bambino in fila per il forno crematorio dove deve portare il fratellino piccolo che ha sulle spalle. Oggi colloquio con la presidente Bachelet e visita al carcere femminile

Papa Francesco/ “Siamo vicini ad una guerra nucleare : basta un incidente per farla scoppiare” : Papa Francesco in volo verso il Cile: "una terza guerra mondiale a pezzi, ho paura per una guerra nucleare. Bisogna impegnarci per abolire gli armamenti atomici"(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Roma - Di Francesco : "Non siamo da scudetto" : Roma, 10 gennaio 2018. La pausa invernale di due settimane ha consentito ai giallorossi di tirare fiato in vista degli impegni che si presenteranno già alla ripresa con il big match contro l'Inter. ...

Calciomercato Roma/ News - Di Francesco : Badelj buon giocatore - ma siamo a posto (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il tecnico giallorosso ha parlato del possibile arrivo di Badelj dalla Fiorentina, smentendo l'indiscrezione(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Roma - Di Francesco : "Zitti e lavorare. Non possiamo essere quelli di oggi..." : "Siamo partiti bene nei primi 10', poi dopo i gol dell'Atalanta ci siamo disuniti. La palla scottava, e questo non dovrebbe mai accadere. Ricordiamoci che siamo la Roma. La squadra non mi è piaciuta, ...

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...