Debito pubblico | per ridurlo Renzi bussa ancora alla Cassa depositi e prestiti | “Compri

Luigi Di Maio vola a Londra per rassicurare gli investitori : "Taglieremo il Debito pubblico. Non vogliamo uscire dall'Ue" : Luigi Di Maio vola fuori dall'Italia per "rassicurare" gli investitori: direzione City, cuore pulsante del capitalismo. Questa volta sarà ancora più difficile accreditarsi poiché l'accoglienza a Londra non è stata delle migliori dal momento che il Financial Times ha parlato di M5s come di un partito populista da "infarto finanziario" se con la Lega Nord dovesse andare al governo. Quindi insieme all'economista Lorenzo ...

FINANZA/ Mercati e Debito pubblico - la balla a cui non abboccare : Ieri il ministro dello Sviluppo economico Calenda ha parlato del debito pubblico italiano e del suo collocamento sui Mercati. Il commento di PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:04:00 GMT)I DAZI DI TRUMP/ La scommessa sul lavoro dietro la narrazione del populismo, di P. AnnoniBITCOIN/ I difetti dietro i crolli e i rally delle criptovalute, di G. Passali

Elezioni e Debito pubblico (130%) : cosa faranno i partiti per affrontarlo? : La campagna delle Elezioni del 4 marzo è stata finora caratterizzata da quelle che vengono solitamente classificate “promesse elettorali”, specie in materia sociale e fiscale, dalla riforma della legge Fornero che ha abolito le pensioni di anzianità e introdotto rigidità che si intendono superare, alla tassazione. Sullo sfondo incombono i vincoli di Maastricht con l’enorme debito pubblico italiano (130% circa) che non sono ...

La via per ridurre il Debito pubblico : Tali stime, pur ancora grezze, fanno sospettare che senza azioni stimolative molto forti l'economia italiana andrà in stagnazione o peggio. Le previsioni 2018 e gli andamenti dell'ultimo trimestre ...

Elezioni - Berlusconi : “Sarà Forza Italia a indicare il premier. Debito pubblico? Per abbatterlo serve piano di privatizzazioni” : Nel centrodestra le carte le darà ancora Berlusconi. L’ex premier ne è convinto e non perde occasione per ribadirlo. Così ha fatto nell’intervista odierna al Corriere della Sera. Ottimismo e decisionismo gli ingredienti della ricetta dell’ex Cavaliere, che dà anche una notizia: sarà Forza Italia a indicare il premier. Il motivo? Perché prenderà più voti all’interno della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. ...

Debito pubblico - i piani gemelli di Forza Italia e Pd per tagliarlo al 100% del pil “vendendo il patrimonio dello Stato” : L’idea non è particolarmente originale, considerato che se ne parla dall’inizio degli anni Novanta. Colpisce però che il progetto di un maxi taglio del Debito pubblico basato su una vendita straordinaria di beni dello Stato sia messo nero su bianco, quasi identico, nei piani di legislatura di Forza Italia e del Pd. Potenziali protagonisti, dopo il voto del 4 marzo, di una grande coalizione che farebbe contenta Bruxelles, ...

A novembre il Debito pubblico è sceso : Roma, 15 gen. (askanews) Scende il debito. A novembre, secondo i dati del supplemento statistico di Bankitalia, il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.275 miliardi, in diminuzione ...

Symbola - ritratto dell’Italia che lavora ed esporta ma senza dimenticare il peso del Debito pubblico : Il 2018 è "l'anno della svolta", perché "l'industria ha riacceso i motori", l'export va meglio che mai, la crescita del Pil dell'1,5% del 2017 mostra di potersi ripetere sino al 2019, salgono redditi (+0,7% il reddito disponibile delle famiglie nel terzo trimestre 2017 rispetto all'anno precedente), potere d'acquisto (+1,1%), risparmi e investimenti, privati e pubblici. Diminuisce il carico fiscale (è al 40,3%, il livello ...

Le favole da evitare sul Debito pubblico : Questo è ciò che si impara leggendo i libri di storia e qualche manuale di economia. Purtroppo questa campagna elettorale è piena di favole. In parte è inevitabile, ma a noi pare che si stiano ...