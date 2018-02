Dal pericolo razzismo al rischio ingovernabilità | domani torna ' Voto non Voto'

“Che dolore - ma che sarà?”. Nota uno strano gonfiore sul braccio - poi la scoperta : preoccupato dagli strani sintomi che non accennano a passare - va in ospeDale e riceve una diagnosi choc. Cos’era quel “pizzico” (e perché era così pericoloso) : Quando ha visto uno strano segno rosso sul suo braccio non ci ha fatto troppo caso, convinto che sarebbe bastato qualche giorno per vederlo sparire e smettere di preoccuparsi. Poco prima, quest’uomo di 35 anni di nome Tony Folan aveva avuto un breve ma intenso incontro ravvicinato con un gigantesco ragno che lo aveva morso, ma lì per lì non aveva pensato che il piccolo incidente avrebbe avuto conseguenze serie per la sua salute. ...

Esplosione a Bulgarograsso in un'azienda chimica - tre feriti gravi : fumo Dal silos. "Nessun pericolo per i residenti" : Paura nel comasco, a Bulgarograsso, dove un'Esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all'interno della Ecosfera, azienda che tratta rifiuti...

“Fate attenzione : è molto pericoloso!”. Ecco il significato di questa stranezza. Esce tardi Dal lavoro e trova una camicia incastrata sul parabrezza. Si spaventa e chiama la polizia che subito mette sull’allerta : “Signora ha fatto bene” : Di cose strane se ne vedono parecchie. Soprattutto nelle grandi città è facile assistere a ‘fenomeni’ piuttosto inquietanti. La preoccupazione per molte persone nasce da alcuni episodi che spesso risultano inspiegabili, ma che invece hanno una spiegazione precisa. Non c’è dubbio sull’ingegnosità dei criminali ed è per questo che è importante conoscere ogni nuova strategia da loro utilizzata per danneggiare gli altri, sperando ...

Antibiotico-resistenza - quanto è pericoloso l’allarme lanciato Dall’Oms : La resistenza agli antibiotici da parte dei batteri è forse il problema principale che la medicina dovrà risolvere nei prossimi anni. Immaginiamo uno scenario futuro in cui una pandemia causata da microrganismi super resistenti a qualsiasi arma di difesa farmacologica umana stermini il 99,9% della popolazione mondiale nello spazio di un anno. Questo plot è stato recitato in un programma radiofonico in tre puntate trasmesso dalla Bbc l’anno ...

Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose Dal Play Store : Nel 2017 Google ha rimosso circa 700.000 applicazioni ingannevoli o pericolose dal proprio Play Store, un dato molto significativo che segna una crescita del 70% rispetto al dato del 2016. La maggior parte di queste applicazioni non è mai arrivata effettivamente sullo Store di Google, visto che è stata bloccata dagli algoritmi di sicurezza. L'articolo Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose dal Play Store è stato pubblicato ...

Renzi lancia "l'Italia modello Alberto Angela : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia Dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

Lontani Dalla linea avventurista e pericolosa che fa venire i brividi : Uno degli elementi che ha caratterizzato la cosiddetta Seconda Repubblica è stato il fatto che nessuna coalizione che ha vinto un'elezione è riuscita a confermare il suo successo nella legislatura successiva. C'è stato in questi anni una sorta di paradossale rovesciamento del motto andreottiano "Il potere logora chi non ce l'ha". In sostanza sia i governi di centrodestra sia quelli di centrosinistra hanno di volta in volta ...

Meteo - Alpi sommerse Dalla neve. Valanghe - pericolo al livello massimo : Roma, 22 gennaio 2018 - Situazione Meteo critica sulle Alpi . Mentre il resto del Centro Nord vive una situazione di alta pressione e tempo stabile, le montagne sono alle prese con i disagi causati ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-1 - El Sharaawy la sblocca!!! Perisic pericoloso Dalle parti di Allison : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Roma, big match della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

Bimba azzannata Dal cane - Violi : "Serve un patentino per le razze pericolose" : "Ho letto - dice Violi - tanti commenti sui social all'ultimo caso di cronaca a Bergamo, dove una bambina verte in gravissime condizioni all'ospedale dopo che un cane l'ha azzannata alla testa, di ...

Berlusconi a Domenica Live Dalla D'Urso : "M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994" : «Sono ancora qui a combattere perché c'è bisogno di me» ha detto Silvio Berlusconi intervistato a Domenica Live da Barbara D'Urso su Canale 5. «Oggi...

