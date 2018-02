Curling | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Canada | Svizzera e OAR volano in

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada supera gli atleti olimpici della Russia e vola in semifinale! Vittorie per Cina e Svizzera - stop della Norvegia con gli USA : Il Canada è la prima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia formata dai campioni olimpici John Morris e Kaitlyn Lawes, oro a squadre rispettivamente nel 2014 e 2010, ha superato nettamente la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia (Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova) con il punteggio di 8-2, ottenendo così il pass per le semifinali con una gara ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Norvegia - Canada e OAR verso le semifinali nel torneo misto : Prosegue spedito il torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte si è disputata la quinta giornata che ha avvicinato Canada, Cina e gi atletici olimpici della Russia alle semifinali. La Cina ha sconfitto gli USA per 6-4 e ha messo seriamente in difficoltà la formazione a stelle e strisce nella rincorsa alle medaglie. Rui Wang e Dexin Ba si sono imposti grazie a una giocata da due punti nell’ultimo end. ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : doppia vittoria del Canada che va in testa. La Svizzera viene fermata dalla Norvegia : La seconda giornata di gare del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang porta diversi cambiamenti nelle prime posizioni della classifica, infatti la Svizzera viene raggiunta al comando da Norvegia, Canada e dagli atleti olimpici della Russia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla Svizzera, con la coppia iridata formata da Martin Rios e Jenny Perret che ha battuto in rimonta gli Stati ...

Curling misto - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang debutta il torneo di doppio misto di Curling. Per la prima volta nella storia infatti questa specialità calca il palcoscenico olimpico e c’è grande attesa per scoprire quali saranno le prime nazioni medagliate. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO: Prima sessione 01.05 USA vs OAR 9-3 01.05 Canada vs Norvegia ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera non sbaglia e resta al comando - prime vittorie per Cina e Canada : La seconda sessione del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang non regala particolari sorprese e arrivano come da pronostico le vittorie di Svizzera, Cina, Canada e Russia. Partiamo dagli elvetici Martin Rios e Jenny Perret, campioni del mondo in carica, che hanno superato per 7-6 la Finlandia. Un match gestito perfettamente dalla Svizzera nella prima parte, con il punteggio sul 6-2 al quinto end. Poi e arrivata ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel torneo misto partenza a razzo di Svizzera - Norvegia e USA : Sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ad aprire le danze è stato il torneo di Curling misto, grande novità di questa edizione a cinque cerchi: otto squadre si stanno dando battaglia, le prime quattro disputeranno le semifinali. I riflettori erano puntati sul big match tra Svizzera e Cina: a vincere sono stati gli elvetici Jenny Perret e Martin Rios grazie a una giocata da due punti nell’end conclusivo. La ...

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018/ Risultati live - Curling e sci protagonisti : gli italiani in gara : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 03:20:00 GMT)

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario - le date e gli orari di tutte le partite degli azzurri : L’Italia del Curling è torna alle Olimpiadi! Dopo la partecipazione di Torino 2006 come Paese organizzatore, la nostra Nazionale maschile ha ottenuto una storica qualificazione sul campo e sarà dunque presente a PyeongChang 2018: gli azzurri proveranno a essere grandi protagonisti nelle competizione, dopo essere entrati tra le migliori 10 squadre al mondo non vogliono deludere le aspettative e cercheranno di farsi strada in un torneo ...

Curling Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Curling Olimpiadi Invernali 2018. Il Curling è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dall’8 al 25 febbraio presso il Centro Curling di Gangneung. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Curling Olimpiadi Invernali 2018: calendario, orari italiani, gare Si svolgeranno tre tornei: maschile, femminile e per la prima volta nella storia il doppio misto. Per quanto riguarda gli Azzurri, ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma si apre con il doppio misto - subito la grande sfida tra Cina e Svizzera : Domani inizia il torneo di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e il programma sarà aperto dalle gare del doppio misto, che per la prima volta nella storia faranno parte di una rassegna a cinque cerchi. Saranno otto le nazioni che lotteranno per le medaglie e la formula del torneo è quella classica: quindi si avrà un round robin in cui le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima sessione di gioco, che si ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo delle squadre partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang saranno tredici le nazioni partecipanti al torneo di Curling, tra qui anche l’Italia, che è riuscita a conquistare con la squadra maschile, la prima qualificazione ottenuta sul ghiaccio della propria storia. Andiamo quindi a scoprire tutti i convocati e l’elenco completo degli iscritti per ciascuna Nazione. l’elenco completo di tutti gli iscritti del Curling a PyeongChang Canada (12) Cheryl ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Tra i tanti sport che vedremo protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ci sarà anche il Curling, che per la sesta volta partecipa ufficialmente alla rassegna a cinque cerchi. La grande novità di questa edizione è l’introduzione del doppio misto, che porta così a nove il numero di medaglie complessive che verranno assegnate. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia ...