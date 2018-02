Crotone -Atalanta 1-1 : Mandragora timbra il vantaggio - Palomino risponde : TORINO - Partita spenta per 80 minuti, poi la luce. Allo stadio Ezio Scida Crotone e Atalanta si dividono la posta in palio: finisce 1-1, con un prato ai limiti della praticabilità. Mandragora la ...

Crotone -Atalanta 1-1 : Palomino riprende Mandragora : CROTONE - In attesa di affrontare giovedì prossimo il Borussia Dortmund in Europa League, l'Atalanta scende a Crotone, rischia di perdere su un campo semi-allagato, ma poi rimedia. Termina infatti 1-1 ...

L'Atalanta riprende il Crotone : finisce 1-1 allo Scida : Atalanta e Crotone si sono divise la posta in palio e hanno fatto tutto nei minuti finali di partita. Il gol di Mandragora aveva illuso Zenga e i tifosi calabresi che sono stati riportati sulla terra dalla rete del difensore argentino Palomino, alla prima gioia in A. La partita è stata fortemente condizionata dal nubifragio che si è abbattuto su Crotone con un terreno ai limiti della praticabilità. Con questo pareggio l'Atalanta perde una ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone e Atalanta non si fanno male - 1-1 con due reti allo scadere : Non si fanno male Crotone ed Atalanta che pareggiano per 1-1 nel 24mo turno della Serie A di Calcio. All’Ezio Scida dopo 80′ davvero equilibrati, e privi di grandi occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, ma vengono raggiunti allo scadere dalla rete del centrare José Palomino. Per la squadra di Gasperini un pareggio che ci sta, visto il turnover utilizzato per la prossima sfida di Europa ...