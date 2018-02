CROLLO BORSE Quell' indice della paura che non deve | per ora | mettere troppa paura

Borse asiatiche giù dopo il CROLLO di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borse asiatiche giù dopo il CROLLO di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che affonda del 4,95%, Hong Kong del 3,5% e Shenzhen del 3,3%. A scatenare le turbolenze il timore dei rialzi dei tassi Usa, con effetti sugli utili aziendali e sul potere d'acquisto. Un timore alimentato dalla corsa del rendimento dei titoli di ...

Borse nell'angolo - ma nessun CROLLO : Qualcuno ha stimato che sono andati in fumo 114 miliardi dei primi 500 ricconi del mondo. nessuno di loro, a quanto pare, aveva previsto un sell-off così violento. Giustificato, in base alla vulgata ...

Perché il CROLLO di Wall Street - e delle Borse mondiali - era nell'aria : Gli analisti di Goldman Sachs l'avevano detto a fine gennaio: ma sarà solo una correzione dei mercati e non l'inizio di una fase ribassista

Borse - Wall Street apre in forte calo dopo il CROLLO di ieri. Listini europei giù : Apertura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,20% a 23.808,78 punti, il Nasdaq cede l'1,88% a 6.841,22 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,09% a 2.593,67...

Borse in calo - CROLLO di Wall Street/ Da Zuckerberg a Jeff Bezos : chi ha perso più soldi per colpa dei mercati : crollo di Wall Street: le Borse mondiali fanno registrare un forte calo. A picco le asiatiche, ma tutto ha origine negli Stati Uniti: è già finito l'effetto Trump?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:16:00 GMT)

Dopo il CROLLO iniziale le Borse europee riducono le perdite : Milano cede l'1% : A spaventare i mercati era stato il timore di una stretta monetaria della Federal Reserve Dopo i segnali economici positivi sull'economia Usa. Con i recenti cali, sono inoltre scattati gli acquisti ...

CROLLO BORSE - l'esperto : "Colpa dei robot ma niente panico in Italia" : La disoccupazione è bassa, i fondamentali dell'economia Usa sono buoni. Che torni un po' di volatilità è normale. C'è stato uno scivolone, almeno fino ad ora'. E per i risparmiatori italiani? '...

