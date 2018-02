Cremona Venezia Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Serie

Cantù e Cremona volano alle Final Eight. Venezia batte Milano. Vincono Brescia e Torino : Bologna, 14 gennaio 2018 – Vanno alla Red October Cantù e alla Vanoli Cremona gli ultimi due pass per partecipare Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno al Mandela Forum di Firenze dal 15 al ...

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...