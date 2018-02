Così come sei

I Diari di Arafat e altri strepitosi casi di propaganda fatta Così come si può : Un sold out intossicato " quello dell'industria della falsificazione " quando incappa nel sofferto mondo dei giornali. Fanno testo i Diari del cancelliere del Reich, Adolf Hitler, un falso storico in ...

“Cosa ho fumato veramente sull’Isola”. Francesco Monte racconta la verità. Si era rifiutato di parlare con tutti - ma - solo nel salotto di Silvia Toffanin - ha avuto il coraggio di dire come sono andate veramente le cose. E la Henger - a bocca aperta - reagisce Così : Per tutti quelli che aspettano con ansia la puntata de L’Isola dei Famosi di martedì 13 febbraio, una brutta notizia: non ci sarà alcun confronto tra Francesco Monte ed Eva Henger. I due naufraghi, infatti, hanno deciso di non avere alcun faccia a faccia durante la diretta. Né andranno da Barbara D’Urso. In compenso, però, li vedremo nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. È stato Piersilvio a convincerli e non hanno potuto dire di no. ...

Sparatoria a Macerata - 'Traini come Breivik' - Così il suo avvocato - : Roma, 7 feb. , askanews, 'Traini? come Breivik, riconosciuto vizio parziale di mente'. così, Giancarlo Giulianelli, l'avvocato di Luca Traini, a La Zanzara su Radio 24: 'Leghista? No, fu amore estivo ...

Milan - Cutrone : "Io come Inzaghi? Presto per paragoni Così" : 'Io il cocco di Rino? , Ride, ndr , Noi non parliamo tanto individualmente, il tecnico preferisce farlo in campo con tutta la squadra'. C'è anche Patrick Cutrone tra gli ospiti d'onore dell'evento ...

Fabio Quagliarella invecchia bene : come mai è Così forte a 35 anni? : Quagliarella a 35 anni è a metà strada di quella che sembra la sua stagione migliore. Ha già segnato 16 gol e 5 assist, tre reti in più rispetto alle sue migliori stagioni, arrivate al massimo a 13 ...

“Ma come ti è venuto in mente?!”. Drastico cambio look per Serena Autieri. La giudice di Sanremo si mostra Così - ma i fan inorridiscono : Non tutti si ricordano di Serena Autieri agli esordi. Era il 1998 e aveva appena 22 anni quando entro nel cast di Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Da quel momento la sua stella ha iniziato a brillare e da allora è diventata una delle cantanti e attrici più amate e seguite del nostro paese e anche lei parteciperà alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Farà parte della giuria al fianco di ...

Sgarbi - esposto contro Di Maio : "Come può avere diploma ed essere Così ignorante?" : Un esposto contro Luigi DI Maio firmato da Vittorio Sgarbi . L'effervescente critito d'arte ha mandato al suo legale Giampaolo Cicconi di presentare un esposto alla magistratura campana. Il motivo? ...

Italia e Germania - Così lontane sul debito. Quali rischi e come uscirne : Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici della Cattolica, lancia l’allarme: «Non possiamo far finta di vivere su due pianeti diversi» . Ma si potrebbe seguire l’esempio del Belgio e la soluzione « è relativamente semplice». Si potrebbe dire che non è il momento di pensare ancora all’austerità. In realtà, ricorda Cottarelli, l’avanzo primario negli ultimi sei anni si è ridotto dal 2,3% all’1,7% del Pil». Più che austerità ...

HTC 10 e HTC U11 ricevono Oreo in Italia - Così come Lenovo Moto Z Play : HTC ha iniziato il roll out anche in Italia dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo sia per HTC 10, il top di gamma del 2016, che per HTC U11, presentato lo scorso anno. A sorpresa invece Lenovo Moto Z Play sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Oreo prima di Moto Z 2 Play, presentato lo scorso anno. L'articolo HTC 10 e HTC U11 ricevono Oreo in Italia, così come Lenovo Moto Z Play è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

"Il nostro Parmigiano Reggiano è stato premiato come il migliore del mondo. Per farlo Così buono lo coccoliamo come un figlio" : È stato premiato come "miglior formaggio del mondo a latte crudo", oltre ad aver vinto l'oro e il Super Oro per la stagionatura superiore a trenta mesi. Sono questi i riconoscimenti che si è aggiudicata la Latteria Sociale San Pietro di Valestra, Reggio Emilia: il suo formaggio ha lasciato a bocca aperta i giudici della prestigiosa associazione internazionale The Oldways Cheese Coalition, i quali, tra 3.001 formaggi provenienti da ...

Padoan a prima uscita come candidato Pd : Italia sta meglio - avanti Così : Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nella prima uscita come candidato del Pd alle elezioni del 4 marzo, difende davanti ai militanti del circolo dell'Esquilino, a Roma, i risultati del governo, che vanno ...

La baguette patrimonio dell'Unesco - Così come la pizza : ... l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dopo una petizione mondiale che ha raccolto circa due milioni di firme.

Ricerca - memoria cellulare : Così il nostro corpo si ricorda come combattere le malattie : Il sistema immunitario rappresenta una componente fondamentale del nostro organismo: ci protegge sia contro le aggressioni esterne, come batteri e virus, sia contro le cellule malate del nostro organismo, come nel caso del cancro. Il nostro sistema immunitario è composto dai linfociti, un esercito di cellule efficiente e ben organizzato, che oltre ad attivarsi immediatamente in presenza di virus o batteri è anche in grado di riconoscere in ...