Civitanova Marche | terzo incontro di Anaao Assomed

Le "ambigue" luci natalizie di Civitanova Marche non sono passate inosservate per un (ovvio) motivo : Particolari o ambigue: si possono definire così le luci installate a Civitanova Marche per festeggiare il Natale. Le luminarie addobbano le palme del paese in provincia di Macerata creando effetti ottici "singolari".Per questo non sono sfuggite a tanti utenti dei social media, che non hanno mancato di sottolineare l'epic fail dell'amministrazione comunale. Secondo lo storico Giordano Bruno Guerri "a Civitanova Marche festeggiano il Natale ...